Scotiabank proyectó que para el cuarto trimestre del 2025 las ventas retail superen los S/50.000 millones, creciendo poco más de 4% al cierre del 2025, aunque con cierto sesgo al alza, dada la mayor liquidez que se espera para diciembre.

A ello se sumarían factores que han venido impulsando el sector en los últimos meses tales como recuperación del empleo formal privado, menores presiones inflacionarias, condiciones climáticas normales, mayor número de locales, especialmente de supermercados, y apreciación del sol frente al dólar. El resultado del 2025 estaría por encima del crecimiento que proyectamos para el sector comercio en su conjunto (+3,3%).

“Para el cuarto trimestre del 2025, si bien inicialmente preveíamos que su crecimiento estaría por debajo de la proyección anual, tomando en cuenta el alto crecimiento de ventas en el último bimestre del 2024, ahora creemos que esta desaceleración no sería tan acentuada. Ello debido a la reciente aprobación del octavo retiro de fondos previsionales, parte de estos fondos serían destinados al consumo, los cuales estarían disponibles en diciembre, mes que representa alrededor del 11% de las ventas anuales”, señaló el Reporte Semanal de Scotiabank.

Respecto a las ventas del sector retail entre enero y julio de este año, crecieron 4,5%, según información del Ministerio de la Producción (Produce). “El resultado estuvo levemente por debajo de nuestras expectativas ante el cierre temporal de locales en el primer trimestre del 2025 (+3,3%), recuperándose en el segundo trimestre (+5,2%), siendo acotado por la mayor la presencia de nuevos canales de comercialización que facilitan la compra e importación de bienes de consumo por internet”, agregaron.

En cuanto al tercer trimestre del 2025 estimaron que las ventas habrían crecido, aunque a un menor ritmo respecto del segundo trimestre. Esto debido a que las ventas cayeron en julio en parte debido a un efecto base (julio tuvo el tercer crecimiento mensual más alto del 2024.

Desempeño entre enero y julio

El sector retail creció 4,5% a julio, debido a la sostenida mejora de la capacidad adquisitiva de la población producto del aumento en los ingresos y la tendencia descendente de la inflación, la mejora gradual del empleo formal, impulsado por el dinamismo de la inversión privada: +9% en el primer semestre del 2025, condiciones climáticas normales, apreciación del tipo de cambio sol/dólar desde mediados de mayo, mayor número de locales y dinamismo del sector inmobiliario.

Sin embargo, el crecimiento fue acotado por el cierre temporal de centros comerciales a nivel nacional en el primer trimestre. En Trujillo un mall aún sigue cerrado para revisiones de seguridad, afectando la actividad de tiendas ancla -supermercados y tiendas por departamento.

A nivel desagregado a julio, las ventas retail estuvieron impulsadas por las ventas en supermercados (+3,9%), debido a la mayor demanda de productos, especialmente alimentos, bebidas y artículos de uso doméstico y un mayor número de locales, poco más de 1.400 tiendas de descuento-. A ello se sumó el crecimiento en ventas de tiendas por departamento (+5,2%), por la normalización de ventas de ropa de invierno, y mejoramiento del hogar (+3,1%), tomando en cuenta el dinamismo del sector inmobiliario, nuevos créditos hipotecarios crecieron cerca de 28% a julio según la SBS.