Yape lanzó su nueva funcionalidad de envío de dinero al exterior, con la que los usuarios podrán enviar dinero a cuentas bancarias en Estados Unidos, Ecuador, Colombia y España directamente desde la aplicación.

“Esta nueva funcionalidad se suma a la propuesta de pagos transfronterizos que ofrecemos desde Yape. Hace dos años lanzamos la funcionalidad de recepción de remesas -hoy ya se reciben más de 350 mil remesas al mes a través de Yape- y ahora los yaperos pueden también enviar remesas en cualquier momento del día. De esta manera, seguimos impulsando la inclusión financiera y digital de millones de personas”, acotó Carolina Arbulú, Líder de Productos de Pago de Yape.

Cabe precisar que durante el primer trimestre de este año, los peruanos enviaron en promedio US$57 millones al extranjero de manera mensual, a través de más de 176 mil transacciones, según la SBS. En esa línea, la marca indicó que su funcionalidad facilita el envío de dinero para millones de peruanos que tienen la necesidad de enviar dinero a sus familiares o amigos que viven en el extranjero.

Los usuarios que se afiliaron a Yape con BCP y Yape con DNI podrán utilizar esta nueva funcionalidad: Para poder enviar una remesa a través de la aplicación deberás:

Ingresa al ícono de Remesas en el menú de Yape Elige la opción “Quiero yapear” Selecciona el país de destino Ingresa el monto y los datos del destinario ¡Listo! Tu remesa estará en camino

Tu familiar o amigo recibirá la remesa en su cuenta bancaria de bancos como Bancolombia en Colombia, Caixabank en España, Banco Pichincha en Ecuador, Bank of America en EE. UU, entre otros.

Yape anunció también que próximamente se habilitará para que reciban la remesa a través de billeteras digitales y/o retiro en agencias/locales, así como el envío a otros países. Asimismo, recalcó que el tiempo en el que llega la remesa depende del país y banco de destino. En el caso de Ecuador, el dinero llega en menos de 5 minutos, en España y Colombia, en un día hábil, y en EE. UU, en dos días hábiles como máximo.

Además, destacó que el monto mínimo para enviar dinero varía según el país de destino, desde S/10 por transacción hasta un máximo de S/3.500. Además, el límite mensual de envío es de S/12,000. Esta funcionalidad está disponible las 24 horas del día.