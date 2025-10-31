Petro-Perú informó que al cierre del tercer trimestre de 2025 registró una pérdida neta de US$355 millones, lo que representa una reducción frente a la pérdida de US$745 millones reportada a septiembre de 2024. De acuerdo con el Análisis y Discusión de la Gerencia al III Trimestre 2025, elaborado por la Gerencia Corporativa de Finanzas de la compañía, la mejora obedece principalmente a un mayor volumen de ventas en el mercado interno, sobre todo de diésel y gasolinas, con una participación de mercado acumulada de 26%; así como a la mayor producción de combustibles en la Nueva Refinería Talara (NRT).

El documento destaca además una disminución de los gastos operativos netos en US$102 millones, atribuida a la revisión de la vida útil de los activos de la NRT y a la optimización de gastos de la compañía; una reducción de gastos financieros netos en US$50 millones; y un impuesto a la renta diferido (ajuste contable por efecto del tipo de cambio y diferencias fiscales) favorable por US$47 millones, generado por la fluctuación del tipo de cambio. Asimismo, la operación de los lotes del Noroeste (I, VI, Z-69 y X) reportó una utilidad neta de US$34 millones.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Entre los factores que afectaron el desempeño se incluyen las restricciones operativas por cierres de puertos debido a oleajes anómalos, la tendencia a la baja de los precios internacionales del crudo y productos, y los altos costos de mantenimiento y remediación ambiental del Oleoducto Norperuano (ONP).

Evolución de los resultados financieros de Petro-Perú al tercer trimestre de 2025, que muestra una reducción de pérdidas y un mejor desempeño en márgenes operativos respecto al año anterior.

El informe precisa que los estados financieros fueron preparados bajo la hipótesis de empresa en marcha. Al 30 de septiembre de 2025, el pasivo corriente excede al activo corriente en US$1.347 millones, cifra menor al saldo de US$1.900 millones registrado al 31 de diciembre de 2024. Petro-Perú indicó que continuará implementando medidas para fortalecer su liquidez y capital de trabajo, como la ampliación de la cartera de entidades financieras y operaciones de ‘liability management’.

En cuanto al estado de situación financiera, el activo total ascendió a US$9.939 millones, el pasivo total a US$9.294 millones y el patrimonio a US$645 millones. El activo aumentó en US$92 millones por mayor crédito fiscal de IGV, mientras que el pasivo creció en US$447 millones debido al préstamo del Estado por US$579 millones, vinculado a la ejecución de cartas de crédito de proveedores asumidas por el Banco de la Nación. El patrimonio disminuyó en US$355 millones por la pérdida generada en el periodo.

MIRA | Cinco de cada nueve alcaldes a nivel nacional no han gastado ni la mitad de su presupuesto

El Ebitda se ubicó en –0,02%, afectado por restricciones operativas, la baja de precios internacionales y costos aún en proceso de optimización. El informe también reporta una mejora en los indicadores de liquidez y prueba ácida, así como un incremento en el nivel de solvencia de 0,7 veces respecto a diciembre de 2024. En cuanto a rentabilidad, el ROA fue de -1,5% y el ROE de -17,1% a septiembre de 2025.

La empresa redujo su pérdida neta de US$ 745 millones a US$ 355 millones y mejoró su margen EBITDA, que pasó de –7,7 % a –0,4 % ntre septiembre de 2024 y septiembre de 2025.

Respecto al capital de trabajo, la compañía redujo su saldo negativo tras el traslado al largo plazo de la deuda de US$1.000 millones con el Banco de la Nación, luego de la firma de una adenda que fija el pago del principal para diciembre de 2028 y los intereses de forma mensual.

Entre los hechos destacados del trimestre, el informe menciona la entonces contratación de Upland Oil como socio operador del Lote 192, proceso que posteriormente fue dejado sin efecto tras la descalificación de dicha empresa por parte de Perú-Petro.

También se incluye la firma de un convenio con ProInversión para la venta de activos improductivos; la adenda al contrato de préstamo estatal (DU 013-2024) con vencimiento en 2028; la designación de nuevos representantes de los trabajadores en el Directorio; la recepción de un buque tanque con un millón de barriles de crudo oriente adquirido a Ecuador; y la ratificación de la calificación “CCC+” por parte de Fitch Ratings.

Asimismo, se resalta el despacho de 19 mil toneladas de ácido sulfúrico de alta pureza a Chile y la convocatoria a concursos internacionales para los servicios de transformación integral y auditoría forense de la Nueva Refinería Talara.