El dólar en Perú apertura a la baja en S/ 3.395 frente al cierre previo de S/3.403, en una jornada en la que el índice global del dólar retrocede por segunda sesión consecutiva. Mientras tanto, las acciones internacionales avanzan con Wall Street cerrado por el Día de la Independencia en Estados Unidos.
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