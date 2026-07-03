El dólar en Perú apertura a la baja en S/ 3.395 frente al cierre previo de S/3.403, en una jornada en la que el índice global del dólar retrocede por segunda sesión consecutiva. Mientras tanto, las acciones internacionales avanzan con Wall Street cerrado por el Día de la Independencia en Estados Unidos.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, los inversionistas continúan ajustando sus expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal. “El índice del dólar global sigue cediendo mientras los inversores ajustan sus expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal”, señaló.

Agregó que los commodities registran rendimientos positivos por tercera sesión consecutiva, con el oro, la plata y el cobre avanzando alrededor de un 2.0% en promedio, mientras que el petróleo WTI (USOIL) opera prácticamente estable, alrededor de los US$68 por barril.

En el ámbito local, Huayta indicó que los analistas económicos comenzaron a evaluar las perspectivas del próximo gobierno presidencial, donde la confianza en la política económica será determinante para garantizar la estabilidad del Sol.

Asimismo, señaló que las proyecciones apuntan a un dólar por debajo de los niveles actuales en los próximos meses, aunque persisten riesgos como un fortalecimiento inesperado del dólar a nivel global o un Fenómeno de El Niño intenso que afecte la actividad económica.