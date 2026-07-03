Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. Foto: Prakash Singh/Bloomberg
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. Foto: Prakash Singh/Bloomberg
/ Prakash Singh
Por Redacción EC

El dólar en Perú apertura a la baja en S/ 3.395 frente al cierre previo de S/3.403, en una jornada en la que el índice global del dólar retrocede por segunda sesión consecutiva. Mientras tanto, las acciones internacionales avanzan con Wall Street cerrado por el Día de la Independencia en Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.