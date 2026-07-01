Las ideas que transforman la publicidad digital volverán a ocupar el centro de la escena con una nueva edición de los IAB MIXX Awards 2026, el certamen que reconoce las campañas, estrategias y proyectos más innovadores de la industria. Respaldado por IAB, asociación internacional con más de 20 años de trayectoria, el evento se ha consolidado como uno de los principales referentes de la creatividad y la innovación en el ecosistema digital.

Interactive Advertising Bureau (IAB Perú) es el principal organismo promotor de la industria publicitaria digital en el Perú, y el próximo martes 7 de julio, en las instalaciones del Colegio de Ingenieros del Perú, reunirá a lo mejor del talento en el sector. El evento de publicidad más grande del país contará con el auspicio de Meta.

La edición 2026 de los IAB MIXX Awards 2026 coincide con un momento especial para IAB Perú, que este año celebra dos décadas de trayectoria impulsando el desarrollo de la industria de la publicidad y el marketing digital en el país. A lo largo de estos 20 años, la asociación ha promovido la adopción de buenas prácticas, la innovación y la transformación digital entre anunciantes, agencias, medios y empresas del ecosistema.

Cabe precisar que IAB tiene presencia en más de 47 países a nivel mundial y en nuestra región está en países como México, Guatemala, Brasil, Uruguay, Colombia, Argentina, Chile y Perú.

Esta celebración a la creatividad, innovación y los resultados efectivos en la industria, busca premiar a las campañas y harremientas que se destacaron en estos criterios, luego de una rigurosa evaluación con inscripciones que culminaron el pasado mes de mayo, para luego elegir a los finalistas, los mismos que fueron anunciados en junio.

Conoce a los finalistas por categoría de los IAB MIXX Awards 2026

Conoce a los jurados de los IAB MIXX Awards 2026

Así fueron los IAB MIXX Awards 2025

Revive la jornada completa que reunió a los principales referentes de la industria. Desde los workshops de la mañana, llenos de aprendizaje y estrategias de vanguardia, hasta la ceremonia de premiación, donde se celebró la excelencia, la innovación y los resultados.

Qué es el IAB y qué empresas lo conforman

Es una asociación, que tiene su sede principal en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y que agrupa a las empresas relacionadas con la publicidad interactiva en los principales mercados del mundo. Desde 1996 es responsable de fomentar el uso de Internet como herramienta de comunicación para las marcas e incentivarlas a aprovechar la efectividad de la publicidad en línea.

Las empresas que conforman la Junta Directiva de IAB Perú (2026–2027) son: Empresa Editora El Comercio, Supermercados Peruanos, Omnicom Media, Google, Attach, WOW, Laureate (UPN), Meta y UCAL.

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