Estos premios son reconocidos internacionalmente por premiar la excelencia en publicidad digital, destacando campañas que combinan creatividad, innovación y resultados efectivos.
Estos premios son reconocidos internacionalmente por premiar la excelencia en publicidad digital, destacando campañas que combinan creatividad, innovación y resultados efectivos.
Por Redacción EC

Las ideas que transforman la publicidad digital volverán a ocupar el centro de la escena con una nueva edición de los IAB MIXX Awards 2026, el certamen que reconoce las campañas, estrategias y proyectos más innovadores de la industria. Respaldado por IAB, asociación internacional con más de 20 años de trayectoria, el evento se ha consolidado como uno de los principales referentes de la creatividad y la innovación en el ecosistema digital.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.