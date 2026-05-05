Resumen

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Al cierre de la jornada, el dólar tuvo una variación de 190 puntos. (Foto: AFP)
Al cierre de la jornada, el dólar tuvo una variación de 190 puntos. (Foto: AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Redacción EC

Según el Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar para este martes 5 de mayo es de S/3,4890 con una variación de 190 puntos básicos en comparación del cierre de la semana pasada que se situó en S/3,5080.

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