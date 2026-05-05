Según el Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar para este martes 5 de mayo es de S/3,4890 con una variación de 190 puntos básicos en comparación del cierre de la semana pasada que se situó en S/3,5080.

Allisson Pérez, trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada, la oferta provino por los no residentes mientras que la demanda por los corporativos. El dólar tuvo un precio mínimo de S/3,4830 y un precio máximo de S/3,4970.

Además, en el mercado se negoció US$404 millones. A nivel global, en Estados Unidos, los datos del sector servicios mostraron señales mixtas y las vacantes de empleo cayeron, reflejando cierta desaceleración, esto genera un entorno de mayor incertidumbre económica.

¿En cuánto cerró el dólar el lunes 4 de mayo?

El dólar fue de S/3,5080 según dio a conocer el Banco Central de Reserva (BCR). En ese sentido la moneda tuvo una variación de 10 puntos básicos en comparación del precio cierre de la semana pasada que se situó en S/3,5090.

Asimismo, la moneda tuvo un precio mínimo de S/3,5040 y un precio máximo de S/3,5270. Además, en el mercado se negoció US$474 millones a un precio promedio de S/3,5188.