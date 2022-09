Jorge Salinas Cerreño, presidente del directorio de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), detalló la situación de su empresa ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República. Durante su presentación explicó que este año la compañía viene recuperándose del golpe de la pandemia y sus utilidades ascienden a S/15 millones.

“En estados de resultados, en 2019 tuvimos resultados positivos de S/57 millones, mientras que en 2020 tuvimos, producto de la pandemia, una pérdida de S/74 millones. En 2021 fue una pérdida de S/62 millones. A la fecha [2022] tenemos unos resultados positivos de S/15 millones. A la expectativa de lo que podría pasar con el movimiento aerocomercial, el resultado podría ser oneroso”, indicó.

Asimismo, resaltó que el gasto de capital de este año será de S/124 millones. El principal proyecto será la segunda torre de control del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que se encuentra en construcción, así como el aeropuerto de Cusco.

“Lo principal es la segunda torre, que serán S/50 millones este año. Luego está el aeropuerto de Cusco, que son otros S/25 millones. Esos son los proyectos que tenemos para ejecutar este año”, indicó.

Salinas resaltó que de momento no tienen acceso a la segunda torre, porque el concesionario del Jorge Chávez, Lima Airport Partners (LAP), aún no entrega la infraestructura. “La torre sigue todavía en obras. Se ve la infraestructura, pero las instalaciones todavía no están. Hace poco hablamos con LAP por la [instalación de la] fibra óptica”, relató.