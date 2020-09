Las investigaciones de las experiencias sexuales psicológicas y fisiológicas de las mujeres, así como los problemas que se les asocian no han tenido la suerte de gozar del interés o difusión de aquellas consagradas a la sexualidad masculina. Y ello no es una sorpresa en absoluto. En cambio, descubrir que, en pleno oscurantismo de la Edad Media, una religiosa benedictina —canonizada en 2012 por Benedicto XVI— se atrevió a abordar este tema sin tapujos sí lo es.

Se trata de santa Hildegarda de Bingen, quien nació en el seno de una familia noble y acomodada en Bermestein, Alemania, en 1098. Al ser la menor de diez hijos, fue considerada diezmo para Dios y consagrada, desde su nacimiento, a la actividad religiosa. Pero ¿cómo una monja sin experiencia sexual alguna pudo ser la primera persona que abogó por la liberación sexual femenina?

Hildegarda era también una mujer de ciencia y se basó en sus investigaciones médicas y científicas —que quedaron registradas en Causae et curae y Physica, escritas entre 1151 y 1158, entre otras de sus obras— para afirmar, por ejemplo, que las mujeres sienten placer al igual que los hombres. Ahora bien, para poder llegar hasta este punto sin ser condenada por las autoridades eclesiásticas en una época en que se empezaba a gestar el culto al marianismo, la santa preparó primero el terreno desempolvando el Génesis y devolviéndole la dignidad a Eva. El jueves 17 de septiembre se celebró la festividad de esta mujer, que, sin saberlo, prepararía el camino para el estudio de la sexualidad femenina.

Hildegard von Bingen. Imagen: Wellcome Library, London. Wellcome Images

El caso Hite

Pasarían ocho siglos hasta que otra investigadora teutónica publicara un estudio sobre las experiencias sexuales de las mujeres. El informe Hite (1976) apareció en medio de la revolución sexual, el movimiento feminista y la popularización de la píldora anticonceptiva. Su autora, Shere Hite, tuvo una vida de liberación y descubrimiento en la conservadora Misuri (Estados Unidos). Criada por sus abuelos, Hite costeó sus estudios de Historia en la Universidad de Florida y Columbia University modelando provocativamente para las revistas Playboy y Oui. Estas experiencias la llevarían más adelante a participar activamente en el feminismo.

En su obra más popular —de la que se han vendido más de 50 millones de copias—, Hite concluyó que el 70 % de las mujeres no logran tener un orgasmo a través del coito, pero que lo obtienen fácilmente mediante la masturbación u otra estimulación del clítoris. La autora creía, además, que la sociedad debía entender la construcción cultural y personal de la experiencia sexual para lograr un mejor estudio de esta. No obstante, pese al éxito comercial del libro, las críticas virulentas no se hicieron esperar. Y, si bien algunas solo cuestionaban la metodología empleada —como también sucedió con las obras sobre sexualidad humana de Alfred Kinsey, y de Masters y Johnson—, la mayoría tomó forma de ataque personal, como aquel de 1977, en que la revista Hustler publicó fotografías de Hite desnuda bajo el título de “El informe Hite, expuesto”.

El acoso de parte de la prensa y de diversos científicos —que calificaron su obra como un ataque hacia los hombres—, así como los boicots y amenazas físicas la hicieron temer por su seguridad, de modo que renunció a la ciudadanía estadounidense y adoptó la alemana en 1995. Shere Hite falleció el pasado 9 de setiembre, a los 77 años. Más allá de la controversia, El informe Hite se mantiene relevante más de cuarenta años después de su publicación. Y ese es el mejor reconocimiento a su autora y a los miles de mujeres que formaron parte de su estudio.

Portada del libro de Shere Hite.

