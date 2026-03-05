Resumen

António Lobo Antunes. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

Para el portugués AntónioLobo Antunes, fallecido este jueves a los 83 años de edad, los libros no eran más que “locuras estructuradas”. Una definición muy adecuada de este escritor y psiquiatra que desató su libertad creativa en más de tres decenas de novelas.

