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Resumen

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Postal veraniega propia de los años veinte del siglo pasado: la monotonía variada de las olas expresan la continuidad de la vida.
Postal veraniega propia de los años veinte del siglo pasado: la monotonía variada de las olas expresan la continuidad de la vida.
/ GraphicaArtis
Por Alonso Cueto

Por las tardes, a eso de las seis, y en especial los fines de semana, uno puede sentir que una corriente moviliza a quienes están en algún malecón de la ciudad. En Chorrillos, Barranco, Miraflores, San Isidro, Magdalena, San Miguel, La Perla, La Punta y otros distritos, puede verse grupos de personas que se preparan para asistir al único lujo gratuito que Lima les da a sus habitantes. Durante esos instantes del crepúsculo, algunos se quedan de pie, a veces diciendo algo entre ellos. El verano es el espacio en el que el sol se pone todos los días de un modo distinto. La gente que anda en las inmediaciones se encuentra de pronto con un grandioso espectáculo de luces anaranjadas, amarillas, azules, verdes, tapiadas a veces de nubes largas, insinuando un rumor constante.

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