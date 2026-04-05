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Resumen

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Grabado del “The Illustrated London News”, sobre los airados debates políticos en la Irlanda de 1887.
Grabado del “The Illustrated London News”, sobre los airados debates políticos en la Irlanda de 1887.
/ Print Collector
Por Alonso Cueto

Los debates son parte de nuestra vida. Debatimos con otros o con nosotros mismos. Se debate en las familias. Los padres conversan sobre si pueden dar o no permisos. Los hijos adolescentes debaten entre ellos o contra los padres. Se debate en el trabajo. Los médicos en las clínicas y hospitales hacen una junta para debatir cuál es la decisión correcta frente a un paciente con una enfermedad rara. Las reuniones en las oficinas se convierten en debates sobre qué camino tomar. El buen maestro debate con sus alumnos acerca de algún tema y, en los mejores casos, aprende de ellos. Uno podría agregar que las sesiones entre pacientes y psicólogos o entre pacientes y psicoanalistas también son modos de llegar a la verdad a través del diálogo, conducido por un experto.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.