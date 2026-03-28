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Elenco de “Macbeth” clásico de Shakespeare producido por Volar Distinto. Dirigido por Pimentel, se presentó en la Casa de Cultura de Cusco a mediados de marzo.
Elenco de “Macbeth” clásico de Shakespeare producido por Volar Distinto. Dirigido por Pimentel, se presentó en la Casa de Cultura de Cusco a mediados de marzo.
Por Enrique Planas

Impulsado por una profecía y la ambición de su esposa, el noble escocés Macbeth asesina al rey para usurpar el trono. Sin embargo, la culpa lo sumerge en una espiral de sangre que destruye su cordura. La obra de Shakespeare, cuyo título los supersticiosos teatreros británicos callan por no llamar a la mala suerte, culmina en una tragedia inevitable: la traición se paga con la muerte.

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