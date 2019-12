Luis Carrasco, presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, adelantó que se publicarán en el transcurso del día al menos 50 casos de candidatos al Congreso que serán excluidos de las elecciones 2020.

Carrasco explicó a El Comercio que las exclusiones tienen que ver con omisiones en las hojas de vida de percepción de ingresos, de inmuebles que no han sido declarados u obligaciones contractuales omitidas, aspectos que dan lugar a la exclusión. Estos aspectos debían estar conformes y la omisión se sanciona con la exclusión.

El plazo máximo para publicar las exclusiones a candidatos en las elecciones 2020 vence este 27 de diciembre. Hasta la fecha, en el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se consignan unas 15 exclusiones a candidatos de diferentes agrupaciones políticas.

“Faltan otros casos de exclusión. Estamos a la espera de informes de las cortes sobre las sentencias que se han emitido. La idea es que el 27 de diciembre se debe terminar todo. Por ejemplo, hoy estamos colgando por lo menos unas 50 resoluciones de exclusiones de candidatos que hemos detectado. Por lo menos en exclusiones tenemos unos 150 a 200 casos de exclusión por revisar y publicar”, dijo Carrasco a este Diario.

Jorge Jáuregui, experto en derecho electoral, explicó que el candidato excluido tiene la posibilidad de acudir al JNE en última instancia. “Toda resolución, pronunciamiento del JEE pasa por una revisión final y definitiva del JNE”, dijo.

“Lo resuelto por el JEE pasa por un informe previo donde se pide que el candidato haga un descargo. Se pone en conocimiento del personero. Se acuerdo a eso, el JEE resuelve, pero en lo resuelto por el JEE se puede formular una resolución para que resuelva en última y definitiva instancia”, agregó Jáuregui.

Finalmente, dijo que la posibilidad de exclusión de un candidato solo se podrá realizar hasta 30 días antes de la elección, salvo que se emita una sentencia del Poder Judicial hasta un día antes de la elección.

El caso de Juan Sheput

Carrasco también se pronunció sobre la situación de Juan Sheput, candidato del partido Contigo. Dijo que están a la espera de más información sobre una omisión en su hoja de vida.

“En el caso del candidato Sheput, tenemos un procedimiento de exclusión, no se ha determinado que está excluido. La exclusión es la decisión de sanción, pero se debe evaluar si amerita o no, con la información que envíen, y estamos en ese tránsito, esperando que nos manden la información”, dijo el presidente del JEE de Lima Centro.

Explicó que el informe publicado es del ente fiscalizador y este corre traslado al candidato Sheput y al personero de la agrupación para que brinden la información con la que cuentan.

“Se llama procedimiento de exclusión. Mientras no exista una resolución final que diga “declárese excluido”, no está excluido el candidato. Hay un procedimiento para determinarlo. Todavía no se está declarando excluido”, añadió.

Carrasco dijo que ya se habían hecho los descargos y este caso podría resolverse en estos días en caso sea suficiente la información proporcionada.