Prohibir el financiamiento de campañas, salvo por militantes de los partidos.

Yván Montoya : Es poco viable y puede tener algunos riesgos. Los partidos no podrían financiarse solo con aportes de militantes, podría generarse desigualdad entre organizaciones.

Antonio Maldonado : Poco viable. Los financiamientos deben ser regulados por ley. La fórmula propuesta no está exenta de infiltración del crimen organizado dentro del partido.

Samuel Rotta : Poco viable e irreal. No estoy de acuerdo con las propuestas de impedir, limitar los aportes de campaña porque siempre habrá forma de sacarle la vuelta a ese tipo de disposiciones. Pueden hacerlo, pero cómo lo van a controlar.