Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Hoy 12 de abril, días de las elecciones generales 2026, en la Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM) se vio una escena poco común cuando una joven madre de familia realizaba sus labores de miembro de mesa y a la vez cuidaba de su menor hijo.
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