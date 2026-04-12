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En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Edith Holgado vino a cumplir su labor como miembro de mesa acompañada de su vástago. Foto: Latina
En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Edith Holgado vino a cumplir su labor como miembro de mesa acompañada de su vástago. Foto: Latina
Por Redacción EC

Hoy 12 de abril, días de las elecciones generales 2026, en la Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM) se vio una escena poco común cuando una joven madre de familia realizaba sus labores de miembro de mesa y a la vez cuidaba de su menor hijo.

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