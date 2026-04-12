Hoy 12 de abril, días de las elecciones generales 2026, en la Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM) se vio una escena poco común cuando una joven madre de familia realizaba sus labores de miembro de mesa y a la vez cuidaba de su menor hijo.

Según Latina, Edith Holgado acudió desde tempranas horas para cumplir con su deber cívico pese a las dificultades que esto puede representar.

En cierto momento se ve cambiando de ropa al menor, mientras estaba su puesto organizando el proceso electoral y atendiendo a los votantes.

La historia de esta progenitora se suma a otras que marcan la jornada, donde el deber ciudadano se impone incluso en medio de retos personales.

JNE amplía un día más para votar

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso ampliar el horario de votación, desde las 07:00 horas hasta las 18:00 horas, del lunes 13 de abril, solo en los centros de votación donde la ciudadanía no pudo ejercer su derecho al sufragio este domingo.

De este modo, mañana podrán efectuarse las elecciones en las 15 mesas que hoy no se instalaron en nuestra capital, así como en dos ciudades de Estados Unidos (Orlando y Paterson).

Tal como informó la ONPE, hoy no pudieron instalarse mesas de sufragio en 15 locales de votación en diversos distritos de la ciudad capital; tres en San Juan de Miraflores, siete en Lurín y cinco en Pachacamac, lo que dejó sin sufragar a un total de 63.300 electores.

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