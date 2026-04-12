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Urpi Torrado, CEO Datum Internacional. Foto: César Bueno
Urpi Torrado, CEO Datum Internacional. Foto: César Bueno
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Por Martín Calderón

Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, confirmó que la encuestadora difundirá resultados a boca de urna a las 6 p.m. de este domingo 12 de abril. Esto en una jornada marcada por retrasos en la entrega del material electoral.

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