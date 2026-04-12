Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, confirmó que la encuestadora difundirá resultados a boca de urna a las 6 p.m. de este domingo 12 de abril. Esto en una jornada marcada por retrasos en la entrega del material electoral.

“A las seis de la tarde vamos a tener el flash electoral [...] Hemos podido hacer nuestras encuestas a boca de urna. [...] No podríamos afirmar si el voto de quienes no han podido votar cambia o no el resultado”, aseguró en entrevista con América Televisión.

Torrado precisó que el margen de error del boca de urna es de +/- 3%.

“Tenemos que tomar los resultados con pinzas. Toda metodología tiene ventajas y desventajas. Podremos saber cómo va el temperamento, el ánimo, el clima electoral. La desventaja es que tiene el margen de error alto, de +/- 3 puntos”, explicó.

Añadió que el boca de urna es encuesta; es decir, si hay voto escondido o si los votantes cometieron errores al momento de marcar en el acta, no quedará evidenciado.

Los resultados serán difundidos por América Televisión, en una jornada en la que los peruanos elegirán al presidente y vicepresidentes de la República, diputados, senadores y representantes ante el Parlamento Andino.

Durante la jornada, fallas en la repartición del material electoral provocaron que no se lograran instalar 211 mesas de sufragio, afectando a más de 60 mil electores, según reconoció el jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

“Para cada uno de ellos, electores y miembros de mesa, iniciaremos los actos administrativos pertinentes porque al no poder ejercer su voto ni cumplir con su rol de miembro de mesa, nosotros nos estamos responsabilizando y haciendo todos los trámites para que no deban pagar ninguna multa por esta afectación”, añadió en conferencia de prensa.