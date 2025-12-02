El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó el cronograma electoral para el proceso de Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, donde se establece como fecha máxima para su convocatoria el miércoles 7 de enero de 2026.

Este es uno de los hitos más importantes de todo proceso electoral, ya que la convocatoria debe ser realizada por el Presidente de la República con una antelación no menor de 270 días calendario a la fecha de los comicios.

La normativa exige que las elecciones regionales y municipales se realicen conjuntamente el primer domingo de octubre del año en que culmina el mandato de las autoridades locales. En este caso, la fechas de los comicios del 2026 es el domingo 4 de octubre de 2026. Es así que el 7 de enero de 2026 se configura como el plazo impostergable para que el Poder Ejecutivo, a través del presidente José Jerí, oficialice la convocatoria.

Cronograma electoral para los comicios regionales y municipales del 4 de octubre del 2026.

La aprobación de este calendario se formalizó mediante la Resolución N° 0632-2025-JNE, fechada el 18 de noviembre de 2025, y publicada hoy en el diario oficial El Peruano.

Cabe resaltar que estos comicios locales son particularmente importantes porque se llevarán a cabo en el mismo año que las elecciones generales del 2026 de abril, en las que la población elige a la próxima plancha presidencial, senadores, diputados y Parlamento Andino.

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 buscan elegir a las autoridades para el periodo 2027-2030, incluyendo 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.696 alcaldes distritales, entre otros cargos.

Fechas claves del cronograma electoral de las ERM 2026

Dentro de las fechas clave que se derivan de la publicación del cronograma, es esencial destacar que el 7 de enero de 2026 también es la fecha límite para solicitar la inscripción de modificaciones a su normativa interna en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE.

De otro lado, las alianzas electorales que deseen participar deberán solicitar su inscripción hasta el 17 de enero de 2026, y el plazo máximo para que estas alianzas queden inscritas vencerá el 16 de febrero de 2026.

En cuanto a la selección de candidatos, el cronograma incluye hitos para las elecciones primarias, que se realizarán el tercer domingo de mayo, es decir, el 17 de mayo de 2026. Las organizaciones políticas deben informar a la ONPE sobre la modalidad de elección interna que utilizarán a más tardar el 16 de febrero de 2026. Los ciudadanos interesados en postular tuvieron como fecha límite para afiliarse a una organización política el 7 de octubre de 2024.