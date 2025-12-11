En entrevista a “Siempre a las ocho con Milagros Leiva”, Miguel Torres, excongresista y candidato a la vicepresidencia en la plancha presidencial de Keiko Fujimori en Fuerza Popular, negó que su agrupación política haya sido cogobierno de Dina Boluarte.

Luego de recordar que Boluarte llegó al Gobierno como parte de la plancha presidencial de Pedro Castillo, Torres destacó que tras el golpe de Estado de diciembre del 2022, el fallecido Hernando Guerra García planteó en el pleno la propuesta de elecciones generales.

Miguel Torres, candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular, en "Siempre a las ocho". (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

“Solo Fuerza Popular apoyó esa moción y luego pasaron dos o tres semanas y volvimos a entrar (...) Teníamos la convicción que teníamos que irnos, que esto no iba a soportar. Entramos y nuevamente no se logró, y no solo fue APP que ha cogobernado y no tengo la menor duda, sino que también la izquierda misma. ¿Cómo puedo ser cogobierno de algo que hemos querido desactivar?“, aseveró.

Miguel Torres también recordó que su partido político respaldó las censuras de dos ministros del Interior de Dina Boluarte, incluyendo a Juan José Santiváñez, y que también terminaron votando a favor de la vacancia de la ahora expresidenta.

“Llegado el momento, no sé si fue tarde. Lo que sí creo es que se tomó la decisión y creo que se dio paso a unos nuevos aires que son los que tiene Jerí. No me desagrada, creo que está siendo mucho más empático que Dina Boluarte, y eso ya es bastante. Una persona que gobierna debe tener primero empatía, sensibilidad. Lo que tengo que reconocerle es que está teniendo eso. Igual, no esperamos mucho de él (...) Lo único que le pido son dos cosas, que haga algo con la seguridad y lecciones limpias, por favor”, indicó.