El candidato presidencial de Progresemos, Paul Jaimes, negó en el programa “Siempre a las ocho con Milagros Leiva” de El Comercio que, de ganar las elecciones generales del 2026, vaya a otorgar algún beneficio de indulto a los expresidentes que se encuentran recluidos en penales como Martín Vizcarra o Pedro Castillo, y criticó a otros postulantes que han planteado este tipo de medidas.
“Que se pudran en la cárcel, para qué se portaron mal”, respondió este miércoles cuando se le consultó sobre posibles indultos a exmandatarios, propuesta sobre la que candidatos como Alfonso López Chau se ha mostrado a favor en el caso de Castillo Terrones.
LEE: “Quiero un periodismo que incomode, pero también que conecte”: el salto de Milagros Leiva al streaming
“Que terminen lo que tengan que cumplir y listo, yo no me meto retroactivamente con las normas o los procedimientos. Que terminen lo que tengan que hacer. Yo miro de aquí en adelante y por ello, para mí, un delincuente que se portó mal, listo, tendrá que cumplir su pena”, reiteró.
Jaimes se refirió específicamente a uno de sus contendores, Alfonso López Chau, por haber expresado en otras oportunidades que su propuesta para lidiar con la inseguridad es otorgar beneficios a delincuentes, además de mostrarse a favor de indultar a Pedro Castillo.
En esa línea, criticó que haya candidatos a la presidencia de más de 70 años y destacó la importancia d que haya postulantes jóvenes y con capacidad para gestión pública.
“En el ocaso de su vida, en la última etapa de su vida, pretenden ser candidatos a la presidencia y después nos quejamos que se están durmiendo. No quiero ser un presidente que esté usando pañales”, aseveró.
“Mira a mis adversarios. ¿Crees que una persona de 80 años va a poder trabajar 16 horas continuas? Al final van a tener asesores que terminan manipulando o te hacen escribir tontería y media que te lleva a la cárcel. Es importante que domines la gestión pública, que sepas lo que escribes y la ruta política de a lo que vas", resaltó para reiterar luego que es importante que el presidente “esté centrado y no en la última parte de su vida”.
Contenido sugerido
Contenido GEC