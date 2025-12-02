El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, pidió al Gobierno que implemente desde hoy las medidas de seguridad a favor de los precandidatos de las organizaciones políticas, así como para el resto del sistema a cargo de los comicios del 2026, luego que Rafael Belaunde Llosa sufriera un ataque a balazos en Cerro Azul.

“Creemos conveniente que se adelante la ejecución de estos protocolos porque ya hay dos campanazos que están en investigación porque estarían vinculados a personas que probablemente iban a ser parte del proceso electoral. Por ellos estimamos conveniente que se adelanten las medidas de seguridad en torno a virtuales candidatos y también al sistema electoral”, mencionó este martes en una conferencia de prensa.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, solicita al gobierno de Jerí adelantar la implementación de los protocolos de seguridad a favor de los candidatos presidenciales. Esto a raíz del ataque a Rafael Belaunde Llosa y del crimen de Percy Ipanaqué, precandidato a cámara de… pic.twitter.com/gVdcDotT3i — Sebastian Ortiz M. (@Shebas07) December 2, 2025

Burneo se pronunció luego que, la mañana de hoy martes 2 de diciembre, Rafael Belaunde fuera atacado a balazos mientras realizaba actividades privadas en Cerro Azul, ataque tras el cual resultó ileso pero que se suma a otro hecho el pasado viernes, cuando un precandidato para el Congreso de Juntos por el Perú fuera asesinato en Piura.

“El llamado es para que ahorita que se han dado las primarias este fin de semana, desde el 30 de noviembre ya sabemos algunos virtuales candidatos, y la próxima semana, este domingo a través de la elección de delegados ya se tiene que establecer y adelantar los protocolo de seguridad porque queremos prevenir”, insistió Burneo.

El titular del JNE expresó su solidaridad, tanto para los familiares y conocidos de Percy Ipanaqué, asesinado el viernes en Piura, como de Belaunde Llosa, y la preocupación a nivel institucional por estos dos “campanazos” que advierten que “probablemente el entorno en que se van a desarrollar estas elecciones no van a ser muy seguros”.

Burneo resaltó que desde el JNE hacen labores de prevención pero no pueden tomar medidas concretas para velar por la seguridad de los precandidatos. “Los miembros del sistema electoral no se visten de policía, no se visten de soldados, pero sí podemos realizar acciones que permitan articular nuestro trabajo para evitar estas situaciones de riesgo”, aseveró.

Por esto, su llamado es para que el Gobierno y el Congreso promuevan marcos normativos para prevenir este tipo de situaciones y ataques en un proceso electoral, al resaltar que en una etapa de transición la prioridad debería ser la seguridad y garantizar un buen desenvolvimiento de los comicios en el 2026.