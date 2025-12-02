El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) registró en lo que va del año más de seis mil consultas por parte de organizaciones políticas inscritas para los comicios generales del 2026 sobre antecedentes de sus candidatos.

A través de la Ventanilla Única de Antecedentes para el Uso Electoral del JNE, desde el 26 de marzo hasta el 21 de noviembre de este año, se han registrado 6.109 consultas, de las cuales 6.065 fueron realizadas de 20 de las 39 organizaciones políticas que participarán en las Elecciones Generales del 2026.

Actualmente, esta plataforma virtual registra 3127 reportes sobres bienes de candidatos en la Sunarp, 343 reportes acerca de deudas municipales, 235 reportes en relación con deudas tributarias en la Sunat, 51 reportes respecto de sentencias condenatorias y 4 reportes sobre… — JNE Perú (@JNE_Peru) December 1, 2025

La autoridad electoral precisó que la plataforma registró 3.127 reportes sobre bienes de candidatos en la Sunarp, además de 343 reportes acerca de deudas municipales, 235 reportes sobre deudas tributarias en la Sunat, 51 reportes respecto de sentencias condenatorias y 4 reportes sobre requisitorias.

Mientras tanto, otras 44 consultas fueron realizadas por seis movimientos regionales que también se encuentran inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).