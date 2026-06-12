Resumen

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Un total de 217 camiones trasladaron material electoral a locales de votación de Lima y Callao para la segunda vuelta. (Foto: ONPE)
Un total de 217 camiones trasladaron material electoral a locales de votación de Lima y Callao para la segunda vuelta. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

El Consorcio AFE, que ganó la buena pro por más de S/6 millones para la entrega del material electoral para la segunda vuelta, informó que utilizó más de 500 vehículos y miles de trabajadores para cumplir con dicha labor.

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