El Consorcio AFE, que ganó la buena pro por más de S/6 millones para la entrega del material electoral para la segunda vuelta, informó que utilizó más de 500 vehículos y miles de trabajadores para cumplir con dicha labor.

Esto luego de las dificultades organizativas y los cuestionamientos de transparencia registrados durante la primera vuelta ¿de las Elecciones Generales 2026, el pasado 12 de abril.

Para ello, la compañía peruana activó una flota mayor a 500 unidades de transporte y un equipo de más de 1,800 colaboradores. Este contingente -integrado por conductores, estibadores, personal administrativo y la dirección operativa en su totalidad- trabajó de manera ininterrumpida.

El trabajo se desplegó en simultáneo tanto en la costa urbana como en las regiones rurales más alejadas, logrando una efectividad del 100% en las rutas establecidas, a fin de garantizar la participación ciudadana.

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El Consorcio AFE fue la única compañía que se presentó a la convocatoria para el transporte del material electoral para esta segunda vuelta, pese a que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) invitó a más de 14 empresas logísticas.

Dicho consorcio agrupa a tres empresas distintas bajo una misma unidad operativa para este servicio. Su gerente general, Justo Carvajal, había ratificado que poseen personal capacitado para el despliegue logístico a nivel nacional.

Las compañías que conforman el Consorcio AFE son AFE Transportation, especializada en la movilización física y distribución masiva a gran escala; AFE Service, encargada de gestionar infraestructura documental, almacenamiento y mensajería corporativa; y AFE Courier, dedicada a la paquetería y distribución de sobres a nivel local y nacional.