Pollo a la brasa: estos son los restaurantes con las mejores recetas en Lima

Si uno tipea "pollo a la brasa" en Google, podrá encontrar más de 4 millones de resultados, y de lo más variados: su origen, cómo prepararlo en casa, dónde deleitarse con su sabor y aroma.

Los inicios de este platillo se remontan a casi 70 años atrás, cuando Roger Schuler intentó dedicarse a la crianza de aves en su casa en Santa Clara. No tuvo éxito, por lo que buscó otra forma de negociar las aves en su poder. Fue así que le pidió a un amigo, el suizo Franz Ulrich, que fabricara un horno a carbón que cocinara simultáneamente la mayor cantidad de pollos posible. Y Ulrich ideó un mecanismo de giros que le permitía dorar el pollo en partes iguales. El mismo que hoy se repite en cientos de restaurantes en todo el país.

Hoy el pollo a la brasa es considerado un símbolo nacional. En el 2004, el Instituto Nacional de Cultura lo decretó "especialidad culinaria peruana", y cada tercer domingo de julio se celebra su origen y el característico sabor que enamora a cualquier paladar.

CON TODAS LAS CREMAS

De acuerdo a cifras de la Asociación Peruana de Avicultura (APA), al 2016 se consumían 135 millones de pollos a la brasa al año. Este número representa el 20% del total de la producción avícola local.



Para este año, se espera que la cifra tenga un mayor incremento. Y podría jugar a su favor que este domingo, coincidentemente, la celebración del aperitivo se vivirá a la par de la final del Mundial de Fútbol que disputarán Francia y Croacia. Doble motivo para disfrutar con las opciones más variadas: desde el clásico pollo con papas nativas o las experimentaciones más creativas como el acompañamiento con arroz chaufa o tallarines. Revise la guía que presentamos y encuentre su mejor opción.

(Foto: El Comercio)

EL MOSTRITO

Para los que están cansados de las clásicas papas fritas, el chaufa es la segunda guarnición preferida de los amantes del pollo a la brasa. Nada mejor que combinar el sabor oriental con el nacional y optar por un maridaje fuera de lo tradicional. Pídalo como el mostrito en algunos establecimientos.

(Foto: El Comercio)

POLLO PELLEJO GALLETA

Especialidad de La Panka. Su fundadora Denisse Nossar confiesa que antes de obtener esta receta probó más de 700 en 7 meses. Su secreto es hornearlo a altas temperaturas (450°) con carbón y leña. Este domingo habrá atención especial por la final del Mundial.

(Foto: Lino Chipana)

PARA CHUPARSE LOS DEDOS

​Pedrasa a la Brasa

Animados por innovar en sus presentaciones, esta pollería ofrece tres tipos del potaje: tradicional con papas nativas, ensalada y bebidas; trozos de pollo con pan; y su peculiar mostrito wasowski, que fusiona pollo a la brasa con chaufa.

Mall Plaza Bellavista (Av. Benavides 3866, Callao).

Real Plaza de Villa María del Triunfo (Av. 26 de Noviembre, s/n).



Para reunirse con la familia

Un restaurante campestre que nació de la mano de Guido Gallia, Julio Gallia y Giancarlo Tamashiro. Es un buen espacio familiar para disfrutar de sus deliciosos pollos a la brasa y su promoción All You Can Eat.

La Finca de San Pascual

Malecón Lurín lote 43, Cieneguilla.

Sábados de 11 a.m. a 11 p.m.; domingos de 11 a.m. a 6 p.m.

Informes: 99263-5871.



Tradición y fiesta gastronómica

Pio’s Chicken ya inició su semana de celebración. Como es costumbre, la pollería ofrece su plato de bandera con las mejores promociones, sin perder la tradición de acompañarlo con papas fritas.

Pio’s Chicken

Carretera Central km 4,5, Ate-Vitarte.

Informes: 351 -6666.



El fuego con carbón y leña

Las Tinajas Chicken & Grill ofrece su platillo especial con productos novoandinos. Además, para los que deseen probar nuevas guarniciones, contará con tequeños, champiñones a la parrilla y cinco tipos de ensaladas.

Las Tinajas Chicken & Grill

Jesús María (Av. Arnaldo Márquez 1499 ). La Molina (Los Fresnos Mz. A, lote 11).



Discreto y tradicional

Para celebrar esta semana especial, El Pillo ofrece sus tradicionales pollos bebes de sabor crujiente. Todo lo que pueda comer, incluso papas y ensaladas, por S/65. Solo para verdaderos amantes.

El Pillo

Carretera Central km 9,5, Santa Clara. Informes: 356-1928



Sabor casero y a la leña

La cadena Villa Chicken prepara sus mejores ofertas a fin de celebrar en familia esta fecha especial. Consulte sus productos y su oferta del día desde S/68,90.

Villa Chicken

Santiago de Surco (C. C. El Polo).

Magdalena del Mar (Av. Javier Prado Oeste 410).

San Borja (Av. Aviación 2752).