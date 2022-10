Aprender esta práctica y rápida receta de rollitos de atún y queso de Las Recetas de Yo Madre te servirá para salir de la rutina. Sigue los tips de Rocío Oyanguren y disfruta.

Aquí los pasos:

Ingredientes

Una lata de atún

3 papas arenosas

½ cebolla picada en cuadraditos

Un huevo

50 gramos de queso mozzarella

Una taza de pan rallado

½ cucharadita de pimienta

¼ de taza de harina de trigo

Aceite vegetal

Sal al gusto

Preparación

Sancocha las papas; luego, pélalas y pásalas por un prensador. Si no tienes uno, utiliza un tenedor, pero aplasta la papa cuando esté caliente. Coloca la papa en un recipiente y mezcla con el atún -retirando el agua o el aceite que contenga-, el huevo, la pimienta, la cebolla picada, la harina y sal al gusto. Te recomiendo ir agregando la harina poco a poco, integrando todo correctamente. La idea es que esta mezcla te quede lo suficientemente compacta y manejable, para que puedas armar tus rollitos. Toma una porción de la mezcla y trata de darle primero la forma de una ollita, para que coloques al medio un poquito de queso mozzarella. Asegúrate que quede correctamente cubierto. Puedes ayudarte en el armado con un poco más de harina en las manos para que no se pegue. Pasa tus rollitos por el huevo batido, y luego, con mucho cuidado, por el pan rallado, para que queden listos para freír en aceite caliente, pero a fuego bajo para que no se queme. Solo debe dorar porque prácticamente todo está cocido.

*Para más recetas prácticas y económicas, pueden ir al canal de YouTube Las Recetas de Yo Madre.