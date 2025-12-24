Arroz árabe: ¿cómo se prepara el complemento perfecto para la cena de Navidad?

Escucha la noticia
Para Navidad, Año Nuevo o cualquier día del año. Esta receta de arroz árabe de Las Recetas de Yo Madre es la ideal para acompañar el pavo o cualquier carne al jugo.
Sigue los pasos:
Ingredientes
- 2 tazas de arroz
- 3 cucharadas soperas de mantequilla
- Un puñado de fideos cabello de ángel
- 150 gramos de tocino picado
- 2 dientes de ajo molido o picado
- 2 ½ tazas de Coca Cola
- ½ taza de pasas negras
- ½ taza de pasas rubias
- 100 gramos de pecanas picadas
Preparación
En una olla convencional u arrocera pon la mantequilla junto con los fideos -que lo puedes partir en trozos- y deja que dore unos 3 minutos. Luego, retira y reserva. En la misma olla agrega el tocino picado y deja que dore hasta que se ponga un poco crocante. Retira y reserva. Dora los ajos con las pasas por un minuto y añade luego el arroz lavado y la Coca Cola. Mezcla todo y deja que cocine por 20 minutos. Cuando el arroz haya secado completamente y veas que está cocido, agrega las pecanas, además del tocino y los fideos que habías reservado.
NOTA: Este arroz en un clásico en muchos hogares peruanos en Navidad. Hay preparaciones que no incluyen la Coca Cola y que mezclan otros frutos secos como la almendra. Como siempre digo, es una cuestión de gustos. Este arroz también lo puedes disfrutar en cualquier época del año con algún tipo de carne al jugo, por ejemplo.
