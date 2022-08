Después de casi tres años de espera, la noche del lunes 22 de agosto se desarrollaron los Premios Summum 2022, uno de los eventos más importantes del país que premia nuestra gastronomía y a sus personajes más emblemáticos.

En la categoría a Mejor Chef Mujer la elegida fue la chef Martha Palacios quien desde Miami comparte con Provecho sus primeras impresiones tras recibir este reconocimiento a su trabajo y aportes:

“Me siento muy emocionada porque es un premio muy personal, sobre todo después de dos años de pandemia y con muchas cosas que me han pasado personalmente, con nuevos retos también. Este premio se lo dedico a mi madre quien falleció por Covid el año pasado. Se lo dedico a mis padres que siempre me apoyaron en esta profesión y en mi vida, y a mi familia (mi hijo, esposo y hermanos) que siempre están ahí apoyándome”, comenta emocionada Palacios vía telefónica.

La querida y risueña chef del célebre restaurante Panchita, su casa, como lo llama, se encuentra en Estados Unidos asumiendo nuevos objetivos en su carrera: “El nuevo proyecto es armar un restaurante que se va a llamar Jarana y estoy aprendiendo la parte operativa porque es diferente a la de Perú. Estoy capacitándome en La Mar, Miami, con Diego Oka, un gran amigo y con quien después de 18 años volvemos a trabajar juntos. Estoy muy emocionada con esto y con el equipo en general. Tras la noticia del premio, ellos han saltado más que yo. Es importante que lo mencione porque Diego ha estado muy contento con la premiación”, nos dice Palacios.

Martha Palacios con su gran amigo el chef Diego Oka de La Mar, Miami. Vuelven a trabajar juntos después de 18 años.

No es la primera vez que la chef asume el reto de radicar en otro país, lejos de su querido Perú, pero sabe que se trata de un trabajo que ama y le rendirá frutos, especialmente para su pequeño hijo: “Viví en Japón casi 10 años y ahora me toca vivir aquí. Es como comenzar de nuevo, pero eso es lo bonito, para mí es importante empezar de abajo para conocer un poco más de todo. Es difícil vivir lejos de Perú aunque sé que es una oportunidad muy grande para mi hijo, recién tiene 10 años y él es el que va a sacar los frutos. De eso se trata la vida, de ser feliz y hacer feliz a los demás. A mí me encanta mi Perú y, seguramente, algún día volveré”, afirma Martha con mucha ilusión.

La cocina criolla de Martha Palacios en Panchita.

Aunque esté lejos, su querido restaurante Panchita se encuentra totalmente presente en su mente y en su corazón: “Panchita ahora está a cargo de Miguel Intiquilla. Nunca me voy a desligar de Panchita porque es mi casa, es mi cocina, es la cocina que yo quiero y a la que le puse mucho cariño. Hasta las lágrimas se me salen de solo recordarla”, comenta sobre este espacio que se convirtió en su hogar desde el 2008 hasta el año pasado y donde creó inolvidables lomo saltado, arroz con pato, sopa criolla, ají de gallina, patita con maní y muchos más platos del exquisito recetario criollo.

Palacios de convirtió en la Mejor Chef 2018 de los Premios Luces, ahora es la Mejor Chef Mujer de los Premios Summum 2022.

Pasión por la cocina desde la infancia

Martha Palacios comenzó a cultivar su pasión por la cocina desde los 11 años, cuando su padre puso un restaurante de menús en el Jr. Junín, en el Centro de Lima. En esa época, había en la cocina ollas más grandes que ella, por lo que no podía entrar al negocio pues era muy peligroso, pero le encantaba ver a la gente contenta.

Con el terrorismo y la crisis económica del país, Palacios tuvo que radicar en Japón donde trabajó en muchos rubros (incluso en construcción), pero nunca se desligó de la cocina: “En Japón no había productos peruanos, pero poco a poco comenzaron a llegar, entonces me compré una camioneta para vender insumos peruanos y me preguntaban cómo prepararlos”, recuerda. También vendió gallina.

La cocina siempre estuvo en ella aunque en Japón no podía desarrollarse como chef, pues en aquel tiempo las mujeres estaban prohibidas de ingresar a la cocina de los restaurantes. Fue entonces que decidió regresar a Perú porque la cocina era su pasión. Así, llegó a La Mar siendo el comienzo de una carrera sumamente fructífera y memorable que la hizo merecedora del Premio Summum a Mejor Chef Mujer.

“Son muchos sentimientos, no hay palabras para describir el recibir un premio, el reconocimiento a tu trabajo, es indescriptible. La cocina es mi vida, mi pasión, lo que me gusta hacer, cocinar no es un trabajo, es relajarme, es mi mundo, pero que te lo reconozcan ya es otro nivel”, afirma Martha Palacios agradecida con todas las personas que se cruzan en su camino.