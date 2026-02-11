Hallan chancho a medio comer, pañales y desechos enterrados en arena de Agua Dulce

La crisis por acumulación de residuos en la playa Agua Dulce, en Chorrillos, alcanzó un nuevo punto crítico tras el hallazgo de un chancho a medio comer enterrado en la arena, junto con pañales y otros desperdicios contaminantes. El descubrimiento fue realizado por personal municipal durante las labores de limpieza, a pocos días del cierre total del balneario programado para el domingo 15 de febrero.

Durante el rastrillaje de la zona, los trabajadores encontraron restos del animal bajo la arena, lo que generó alarma entre los bañistas.

“Un visitante no terminó la cena de año nuevo, decidió llevarlo a la playa, donde tampoco lo terminó y, en lugar de colocarlo en el tacho de basura, lo mejor que hizo fue enterrarlo en la arena. En las tareas de rastrillaje que realizó el personal de limpieza, se halló una orejita y, obviamente, la gente de asustó. Eso es lo más anecdótico que nos ha pasado. Y todos los días encontramos pañales”, dijo el alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, durante entrevista con Andina.

Agua Dulce

El burgomaestre sostuvo que la decisión de cerrar la playa en una fecha de alta afluencia busca generar conciencia ciudadana sobre el cuidado del balneario, pues en lo que va de la temporada de verano, el municipio ha recogido aproximadamente 250 toneladas de basura de la arena de Agua Dulce.

Además, cada fin de semana, cuando el lugar recibe en promedio 70 mil visitantes, las cuadrillas de limpieza retiran alrededor de 20 toneladas de residuos abandonados por los veraneantes.

Policía Nacional apoyará cierre del balneario

La autoridad informó que se han realizado coordinaciones con distintas áreas municipales, la Policía Nacional, entidades públicas y organizaciones no gubernamentales para garantizar el cumplimiento de la medida, cuyo objetivo es proteger la salud pública, el medio ambiente y el entorno natural ante los altos niveles de contaminación.

“El cierre tendrá lugar a las 00:00 horas del domingo. Un día antes se acordonará el acceso a la playa Agua Dulce para evitar la presencia de personas que pretendan acampar”, indicó Cortez Melgarejo a la Agencia Andina.

Asimismo, precisó que la Gerencia de Seguridad Ciudadana contará con el respaldo policial durante la jornada.

“Vamos a tener apoyo del Ministerio del Ambiente, algunas ONGs y colectivos ambientalistas que van a ayudar a sensibilizar a las personas que lleguen y se les informe las razones por las que la playa estará cerrada”, aseguró el alcalde, quien descartó que se trate de un “capricho” personal, sino de una respuesta frente a la falta de civismo de quienes dejan basura en el litoral.

Las personas que acudan al balneario sin conocer la disposición serán informadas del cierre y se impedirá el ingreso de quienes intenten vulnerar la restricción. “No vamos a ceder, seremos firmes en la posición. La playa será completamente acordonada para evitar que salten la baranda”, explicó la autoridad edil.