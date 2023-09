Una menor de 15 años fue atacada por su compañera de clases, quien le cortó el cuello con un ‘cúter’ tras amenazarla en varias oportunidades. La agresión ocurrió en el centro educativo Los Jazmines, en el Callao.

LEE MÁS | Callao: Perú recibió al buque más grande de su historia en el Muelle Sur

ATV Noticias indicó que la agresora ha sido captada en videos intimidando y embistiendo a otras alumnas del cuarto de secundaria. La madre de la agraviada señala que esta no es la primera vez que ocurre este hecho. Ella mostró un video, en el que se ve a la adolescente gritar a otra “te vas morir”.

“Mi hija es nueva este año. En la adolescencia yo entiendo que es una etapa difícil, pero desde que entró la otra empezó a ponerle apelativos. Un día intentó bajarle el pantalón a mi hija a la salida y por reclamar, los papás fueron a romperme las lunas de mi casa para sacar a mi otro hijo, de 13 años. Ya hay denuncia de ello”, sostuvo al noticiero.

MIRA AQUÍ | SJL: asesinan a hombre tras jugar partido de fútbol

La alumna fue llevada a un hospital donde encuentra internada con cortes en la mano, cuello y la frente. Además, tuvo que ser suturada, aún con el uniforme puesto y manchado de sangre.

A pesar que se firmó un acta, donde se acordó no más agresiones, esto no se ha cumplido. Pese a los continuos reclamos de los padres de familia, la directora del colegio no se ha pronunciado al respecto. “Cuando pasaban cosas, la única que me atendía era la subdirectora”, dijo la progenitora.

Portero agrede a periodistas

Al preguntar por los descargos de la directora del plantel y por qué no se han tomado medidas sobre el ataque, el portero identificado como el señor Quispe, intentó golpear a dos periodistas.