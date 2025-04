El centro de salud mental comunitario (CSMC) de Carmen de la Legua en el Callao debía ser un espacio seguro para las decenas de pacientes que día a día llegaban a sus instalaciones ubicadas en la cuadra 1 de la calle Independencia. Sin embargo, era todo lo contrario. El local funcionó durante sus últimos meses sin servicio de agua y luz, y por si fuera poco fue ocupado de manera precaria, hasta el pasado 11 de marzo. Lo peor de todo es que este caso no es una excepción, sino una lamentable regla.

Según un informe de la Contraloría General de la República, al menos cuatro de los seis CSMC funcionan sin servicios básicos de agua, desagüe y luz. La situación es tan crítica que los servicios higiénicos de estos locales estaban restringidos únicamente para el personal de salud. Incluso, la falta de agua provocó, por ejemplo que, la limpieza de los baños se de solo una vez por semana.

Centros de Salud Mental Comunitario. / CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Ramiro, padre de un niño de siete años con autismo grado II, es uno de los que ha sufrido esta situación. El menor de sus hijos es paciente frecuente de CSMC de Ventanilla y cuenta a El Comercio que no podía lavarle las manos en baño del local. “Los servicios higiénicos no funcionan. Los menores cogen cosas del piso y con frecuencia se tocan la cara o se meten los dedos a los ojos y la boca y no hay forma de poder asearlos sin un lavamanos que funcione”, cuenta.

Tan insólito como que un centro de salud funciones sin agua y desagüe es que estos usen silos. Las condiciones expuestas por la inspección de Contraloría resultan indignantes para los mismo trabajadores de salud, quien ya habían mostrado su malestar por una situación que apunta a un responsable: la Dirección Regional de Salud del Callao (Diresa Callao).

CSMC en condiciones precarias

El informe de Visita de Control N° 002-2025-OCI/0628-SVC de Contraloría, al que tuvo acceso El Comercio y que también fue enviado a la Diresa del Callao advierte que debido a estas graves deficiencias la “calidad y continuidad de la atención a los pacientes y también la integridad del personal de esos establecimientos se encuentra en riesgo”. En ese sentido recomendó acciones urgente para permitir el desarrollo del servicio de manera digna.

De los seis CSMC que funcional en el Callao, solo dos lo hacen en inmuebles de propiedad de la Diresa Callao. Los restantes lo hacen en predios o locales cedidos por otras entidades del Estado, con las cuales se suscribieron convenios interinstitucionales.

En el caso concreto del CSMC Carmen de la Legua Reynoso. Un convenio firmado en 2019 con la municipalidad distrital permitió que durante cinco años el establecimiento de salud funcionara en el primer y segundo piso de la Casa de la Cultura y de la Juventud. Sin embargo, el acuerdo venció el 2 de diciembre de 2024 y desde ese momento hasta el pasado 11 de marzo, es decir durante más de cuatro meses, fue utilizado de manera precaria.

Pese a que el alcalde de Carmen de la Legua informó desde octubre de 2024 que no se iba a dar continuidad al referido convenio, la Diresa del Callao no reubicó el local de manera oportuna. Cabe recordar que esta última dirección es a la que le corresponde asumir los pagos de alquiler y otros servicios. Algo que no se cumplía, según la Contraloría.

El CSMC no solo funcionaba sin convenio, sino que tenía suspendido el servicio de energía eléctrica desde el 27 de diciembre de 2024 y se abastecía con la energía producida por un grupo electrógeno colocado en la vía pública. En el caso del servicio eléctrico, la Diresa Callao no había pagado S/ 76.378,58 de consumo de luz correspondiente a los cinco años de ejecución del convenio.

El centro tampoco contaba con suministro de agua como consecuencia del corte de energía eléctrica que sirve para que la bomba de agua funcione, lo que ocasionó que los servicios higiénicos sean usados únicamente por el personal de salud.

La falta de servicio eléctrico también afectaba el almacén de medicamentos, pues el equipo de aire acondicionado funcionaba de manera intermitente, lo que ocasionaba que la temperatura ambiente no sea constante poniendo en riesgo la conservación de las medicinas.

Desde el pasado 11 de marzo, el CSMC atiende en las instalaciones del centro de salud de Carmen de la Legua.

Los otros centros de salud mental

El CSMC Carmen de la Legua no es el único con graves deficiencias. De hecho, la falta de servicios de agua, desagüe y luz son una constante. El CSMC La Perla tampoco cuenta con conexión formales a redes públicas. Dichos servicios se obtienen de conexiones informales o precarias, como la conexión a postes de alumbrado eléctrico. Esta situación ya había sido alertada desde el año 2024.

El CSMC Ventanilla Norte, inaugurado en noviembre de 2022 por parte del Gobierno Regional del Callao, recién desde hace pocos días cuenta con suministro de energía eléctrica; pero, aún no tiene instalaciones de agua y desagüe, a pesar de que se alertó esta situación en junio de 2024. Actualmente, el centro se abastece a través de camiones cisterna de la municipalidad y utiliza un silo.

El CSMC Mi Perú tiene conexión a la red pública de agua, pero Sedapal le cortó el servicio en julio de 2024 por falta de pago de la Diresa, por lo que obtiene el agua de cisternas de parques para la limpieza de los ambientes, y el uso de servicios higiénicos está restringido. Tampoco cuentan con el servicio de Internet.

En tanto, la Contraloría advirtió que el CSMC instalado en el cuarto piso de la oficina de Oficina de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional del Callao presta sus servicios sin publicidad o señalización adecuada, que permita identificarla. Esta situación afecta el acceso a atenciones.

Lo que dice Diresa

La Dirección Regional de Salud del Callao respondió a El Comercio a través de un cuestionario por las deficiencias que aún persisten en los CSMC del primer puerto y que fueron advertidos por la Contraloría.

Ante el principal cuestionamiento respecto a la falta de pago de los servicios de luz y agua de los locales utilizados por los centros de salud mental, la Diresa señaló que desde que se firmó el convenio para la implementación de los CSMC, “no se estableció ningún mecanismo o forma de pago de los servicios básicos, ni por parte de la Municipalidad de Carmen de la Legua ni de la Diresa Callao...no había un procedimiento para viabilizar el pago de un predio que era compartido”.

No obstante, en el mismo documento, la Diresa explica que el modelo de los centros de salud mental comunitario “implicaba que los municipios habilitaban un espacio o un local y las digesas o diresas se encargaban de la implementación del centro, lo que incluía la contratación del personal y asumir el costo de los servicios básicos".

Asimismo, la Diresa negó ser responsable de que el Centro de salud mental de Carmen de la Legua haya funcionado sin servicios y de manera precaria. Puntualmente responsabilizó al municipio local. “A fines de diciembre y de manera abrupta se cortó definitivamente el servicio de luz, sin que hasta la fecha haya habido una explicación al respecto por parte de la municipalidad, titular del predio y de los servicios básicos”. No obstante, indicó que fue la Diresa la que se encargó de habilitar el grupo electrógeno.

Sobre el centro de salud mental de Mi Perú, que funcionaba sin servicio de agua por falta de pago, la Diresa puntualizó que “viene asumiendo compromisos contenidos en los convenios y en los cuales no se establecieron mecanismos para viabilizar temas importantes como el pago de los servicios básicos. Esta situación se está revirtiendo de manera paulatina”.

La Dirección Regional de Salud del Callao indicó que tras las observaciones de la Contraloría inició los trabajos de mantenimiento y subsanación de observaciones a los centros de salud mental comunitarios (CSMC), “priorizando la situación de los servicios básicos para garantizar la calidad y continuidad de la atención de los pacientes y del personal de los establecimientos”.

“Es prioridad de la actual gestión impulsar la mejora de la infraestructura, culminar con los procesos de saneamiento, fortalecer los recursos humanos, así como de los servicios de farmacia y los temas vinculados a informática, con el objetivo de brindar servicios de salud con calidad y calidez a la población”, puntualizó a El Comercio.