—Desde antes de asumir el cargo anunció que no va a permitir más conciertos en Surco ¿Se mantiene en esa posición?

Cada concierto significa atoros de tráfico, contaminación sonora, robos. Solo en la comisaría de Monterrico reciben entre 15 y 20 denuncias por concierto. Los 700 soles que recibe para la comuna del empresario por el permiso temporal versus el daño que provoca el evento no tiene sentido. Lo más importante es el riesgo de vidas humanas y Surco tiene un trauma muy grande con Utopía. Si alguien presentara un proyecto para hacer una instalación totalmente insonorizada, diseñada para que la gente puede evacuar sin problemas, que no afecte la transitabilidad, podríamos considerarlo. Hasta el momento, ningún local califica.

—¿Qué va a pasar con los conciertos que ya están programados?

En Surco no se van a dar, por lo menos

— ¿Hay espacios en Surco donde puedan hacerse un coliseo con las características que menciona?

Si el Jockey Club está dispuesto a ceder una porción de su terreno podría ser, pero he hablado con los directivos y eso no está en sus planes.

Fotografías también mostraron las dificultades para salir de la instancia, con miles de personas recurriendo a congestionadas vías para llegar a sus hogares. Esta también es una situación tristemente familiar para los vecinos de la zona, una que el alcalde electo de Surco, Carlos Bruce, ha prometido solucionar a partir del 1 de enero. (Foto: Anthony Niño De Guzmán/El Comercio) / Anthony Niño de Guzmán

—Ahora que anunció la cancelación del contrato de grúas ¿no acarreará ninguna penalidad para la Municipalidad?

No, el contrato permitía culminarlo y ya no existe este sistema de grúas.

—¿Cómo evitará que las calles se conviertan en estacionamientos?

Estamos incrementando el personal de inspectores de tránsito porque la Municipalidad de Lima nos ha delegado esa facultad y vamos a imponer fuertes multas, la diferencia es que no les vamos a quitar el carro a los vecinos. Las grúas sí van a actuar en caso de que un carro bloquee el ingreso de una calle o esté semanas o meses estacionado en la vía publica. Además, vamos a adquirir grúas, pero ya no para hacerle la vida imposible vecino sino para ayudarlo. A lo largo del distrito vamos a ubicar tres vehículos en cuatro o cinco zonas: una ambulancia, una grúa y una camioneta de rescate que acudan cuando un alguien llame por alguna emergencia medica o mecánica y no se demoren más de 10 minutos. También se evalúa permitir estacionar en la vía publica en ciertos horarios o buscar estacionamientos subterráneos. Hay que buscar soluciones.

—Y para el peatón y ciclista ¿qué hará?

En Surco se han hecho algunas ciclovías robándole carriles a los carros. Pero nosotros tenemos bermas centrales grandes y anchas. Por eso vamos a empezar a construir ciclovías en esas bermas de grandes avenidas y no en las pistas. Vamos a invertir cerca de 15 millones de soles en hacer ciclovías que además le da más seguridad al ciclista.

—Una de las principales preocupaciones de los vecinos es la alta inseguridad ¿qué acciones tomará para reducir este problema?

Tenemos 900 serenos, que es la misma cantidad que Miraflores, pero Miraflores tiene 10km2 y nosotros 50 km2. Tenemos un déficit. Vamos a incrementar a 1.400 serenos por lo menos y 60 motos. Hemos dividido el distrito el 96 cuadrantes y cada tendrá un patrullero, una moto y un grupo de serenos para tenerlo resguardado. Además, vamos a invertir en el centro de videovigilancia más moderno del país que va a estar ubicado en la avenida Tomás Marsano. Eso va a ir de la mano de otro tipo de acciones para ir al límite de lo que el sereno puede hacer.

—¿A qué se refiere?

Haremos un escuadrón de acciones rápidas con serenos bien equipados con uniformes de protección y armas no letales para casos específicos, pero solo podemos llegar hasta ahí. Los municipios han comprado patrulleros, pero sin policías es lo mismo que nada. El problema es que cuando pides a la PNP patrullaje integrado te dicen que cuesta. Eso es cuestionable porque es un impuesto adicional. Pero si tienes plata tampoco hay efectivos. Eso es bien cuestionable porque es un impuesto adicional que se paga con la plata del vecino.

—¿Cuánto cobran por un policía?

Aproximadamente unos 100 soles por policía por turno. Pero si quieres pagar, a regañadientes, te dicen no tienen. No hay policías para tener el 100% de vehículos de serenazgo con patrullaje integrado así tengas la plata.

—¿Qué alternativas propone?

Las empresas de seguridad, si cumplen con lo que piden el Ministerio del Interior, le pueden dar armas a los vigilantes. Pero yo como alcalde, así cumpla los requisitos, no le puedo dar armas a los serenos. Estamos en una situación de ‘perro del hortelano’ que no hace ni deja hacer. Si la policía tiene problemas de sacar más efectivos todos los años, entonces que se dedique a grandes delitos como narcotráfico y crimen organizado y que de los robos o asaltos se encargue la policía metropolitana armada, es decir, los serenos.

—Pero hay preocupación sobre quién se convierte en sereno. En fiscalizadores, por ejemplo, hemos visto en Surco cómo aplicaban exceso de fuerza contra ambulantes...

Aclaro que no sería al sereno actual sino el que pase a través de una escuela de serenos supervisada por la policía. Solo los que se gradúen podrían tener arma, tomará uno o dos años. El punto es que los municipios queremos atender este problema.

—¿Cuál es el principal problema que encontró al iniciar gestión?

El mayor problema es el contrato que se ha firmado para los patrulleros. En primer lugar, este contrato que firmó en agosto pese a que estaba prohibido porque comprometía recursos de la siguiente gestión. Se firmó un renting de 96 patrulleros a casi 30 millones de soles. Se paga 290 soles diarios por patrulleros mientras que la policía, por un sistema parecido, paga 140. Es excesivo, pero lamentablemente el contrato tiene que respetarse. Estamos pidiendo a la empresa una conciliación para conseguir un mejor precio.

Los vecinos de Surco se han unido en plantones para rechazar el proyecto que contemplaría construir sobre parque La Paz. (Alessandro Currarino / @photo.gec)

—La anterior gestión dejó proyectos que utilizaban áreas públicas o superaban alturas permitidas ¿qué hará con eso?

Debo decir contundentemente que en Surco nadie va a usar un metro cuadrado de parque publico para hacer un edificio. Si alguna declaración de interés han dado para una inversión privada, eso no va a pasar. Sobre a las alturas, vamos a respetar la residencialidad. Las alturas de los edificios tiene que ceñirse estrictamente a la zonificación. La administración anterior autorizó mayores alturas en el procedimiento del RIZ (Reajuste Integral de Zonificación). Hemos pedido a Lima que nos regrese esas autorizaciones y las vamos a estudiar, pero mientras tanto no se aplican. Vamos a fiscalizar que se cumpla la norma para las alturas que se dieron utilizando la excusa de vivienda. Si no es así, no les daremos el certificado de conformidad de obra y no van a poder vender. Vamos a ser estrictos con que se respete los parámetros urbanísticos actuales, se respete la residencialidad y que los edificios no tengan la altura que le dé la gana tener.

—Por el lado del ornato y medio ambiente ¿qué acciones tomará?

Se ha venido mucho a menos el estado de parques en Surco. Tenemos cerca de 370 parques, el estado de bermas y pistas es calamitoso. Tenemos un plan de inversiones de cerca de 20 millones de soles para atender el deterioro de las pistas y asegurarnos de que todos los parques sean mantenidos por igual. Hoy el parque, a diferencia de años anteriores donde ponían letreros de no pisar el césped, ya no es un sitio de contemplación y a mí me parece muy bien. El parque es para que pisen el césped.

Miercoles 24 de agosto del 2022 Obras sin culminar alrededores de la Plaza de Armas en Santiago de Surco. fotos Britanie Arroyo Dueñaz / GESAC > BRITANIE ARROYO

—Cuando habla de espacios públicos es inevitable recordar la denuncia en su contra por el restaurante de la Costa Verde

Yo no construí nada ahí, yo alquilé un local que estaba ahí con todos los permisos.Ya hay un fallo de un juez que ordenó que reabra. Nosotros no nos hemos apropiado del espacio público. Yo no tengo nada que ver con la concesión, es de un tercero. Además, a diferencia de otros locales de la Costa Verde, este local no llega a la playa, hay un malecón al frente donde puedes transitar libremente.

—Por otro lado, se va a cumplir 10 años desde que hizo pública su orientación sexual ¿Qué ha cambiado en estos años?

Si hoy alguien hace la misma revelación, no sé si salga en portada de El Comercio o incluso en las páginas interiores. Eso es lo que cambiado porque significa que ya no es noticia y eso es un avance. Que yo haya salido elegido alcalde de Surco con el 40% de los votos válidos significa que al vecino no le importa y de eso se trata. En términos aceptación hemos avanzado, pero en material legal aún no.

—¿Cuál quiere que sea su legado en cuatro años?

Me gustaría que el surcano se sienta contento de vivir aquí. Que esté satisfecho con su parque, su pista, su ciudad.