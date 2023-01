El año pasado, El Comercio recogió testimonios de vecinos de ambos distritos que denunciaron haber sido víctimas de remolques injustos y al pago de multas por más de S/700 para la devolución de sus autos, sin la posibilidad de presentar reclamos.

Este sistema además genera ingresos millonarios a los municipios. Solo el año pasado, en Surco se recaudaron S/7′309.233 directamente por las grúas.

Para Alfonso Flórez Mazzini, gerente de la Fundación Transitemos, la implementación del mecanismo es el problema. “En todos los países que conozco existen grúas para remolcar a infractores. Pero en el Perú, el sistema se desvirtúa muchas veces por un afán recaudador. Las grúas deben existir, pero utilizándolas cuando corresponda, adecuadamente”, comentó.

En el distrito de Miraflores, el contrato con el consorcio Green City –administradora de las grúas en la jurisdicción– establecía un mínimo de 32 internamientos de vehículos en el depósito cada día. De no cumplirse, en una cláusula se establecía una multa de S/9.200 para la empresa.

Cambio de perspectiva

En diálogo con el El Comercio, Bruce, elegido por Avanza País, precisó que su distrito continuará utilizando grúas, pero en casos específicos. “Van a actuar si los vehículos bloquean ingresos a viviendas y accesos a propiedades privadas, y si afectan la transitabilidad”, señaló.

Agregó que también serán remolcados los autos que permanezcan “muchos días o semanas” en el mismo lugar. “Primero se les colocará un sticker para avisarles. Si persisten con la falta, en 24 horas serán llevados por la grúa”, detalló.

Las nuevas grúas serán alquiladas para el uso de la Municipalidad de Surco. No se convocará a una empresa privada para este servicio.

“Las sanciones para los infractores continuarán, pero las estamos orientando al pago de multas, no a que la grúa se lleve los carros al depósito. Las grúas serán parte de un programa más grande de asistencia al vecino”, aseveró Bruce.

La postura del alcalde de Miraflores es similar. En diálogo con este Diario, Carlos Canales afirmó que las grúas se utilizarán para quienes “infrinjan las normas de tránsito, bloqueen los accesos a rampas para personas con discapacidad, bocatomas de hidrantes para los bomberos o estacionamientos privados”.

Canales, de Renovación Popular, agregó que en el concejo se planteará el estudio y evaluación de las calles en las que está prohibido estacionarse. “Se ha pintado todo el distrito con líneas amarillas [donde está prohibido el parqueo de vehículos]”, cuestionó.

Al respecto, Mario Candia, ingeniero civil especializado en transporte, expresó que en Lima hay un problema serio con la señalización. “En muchos lugares no está claro dónde te puedes estacionar y dónde no, porque no hay señalética clara y muchas veces ni siquiera la pintura lo está”, cuestionó.

Según el alcalde Canales, se proyecta también convocar a los vecinos de Miraflores para empadronar sus vehículos y se les permita estacionar sin costo en las calles aledañas a sus viviendas.