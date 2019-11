Un grupo de personas llegó esta noche al Paseo de los Héroes Navales, en Cercado de Lima, para realizar una vigilia en el frontis del Palacio de Justicia por los casos de feminicidios que aún no han sido resueltos por el Poder Judicial.

Integrantes del colectivo “Familias Unidas por Justicia” indicaron que esta vigilia, denominada #LasQueNosFaltan, es para que las autoridades correspondientes tomen acciones ante los casos de las víctimas de feminicidios en el ámbito legal.

Familiares de víctimas de feminicidio realizan vigilia por mujeres que ya no están, en el frontis del Palacio de Justicia, en el Cercado de Lima. Fotos: Mario Zapata / GEC

“Nosotros nos hemos reunido hoy para pedir justicia. La verdad que no estamos recibiendo apoyo del Estado, estamos sufriendo el abandono en el tema legal y psicológico. Los asesinos están quedando en libertad porque no tienen condena, no hay mayor persecución sobre los casos”, declaró la familiar de una víctima de feminicidio.

Familiares de víctimas de feminicidio realizan vigilia por mujeres que ya no están, en el frontis del Palacio de Justicia, en el Cercado de Lima. Fotos: Mario Zapata / GEC

Explicó que su hermana fue asesinada en el 2006 por su exconviviente. “Luego de 10 años lo capturan y le dan 28 años de cárcel. Él apeló y le dieron 20 años. No quiero que siga pasando más esto. Quiero que se vuelva abrir el caso”, detalló.

También pidieron ayuda en el ámbito psicológico y evaluación en las sentencias de los feminicidas. Añadieron que el 23 de noviembre realizarán una marcha en la capital.

Familiares de víctimas de feminicidio realizan vigilia por mujeres que ya no están, en el frontis del Palacio de Justicia, en el Cercado de Lima. Fotos: Mario Zapata / GEC

A la vigilia asistieron los familiares de Estefanie Flores, quien fue asesinada por su expareja, José Luis Falcón Gutiérrezm en una vivienda de Los Olivos. El feminicidio ocurrió en abril pasado. Según las investigaciones, Falcón Gutiérrez aprovechó que la vivienda de Estefania se encontraba vacía e irrumpió en ella. Fue hasta la habitación de su ex pareja y aguardó hasta que ella llegara a casa. Una vez que la joven entró a la habitación, la estranguló.

Familiares de víctimas de feminicidio realizan vigilia por mujeres que ya no están, en el frontis del Palacio de Justicia, en el Cercado de Lima. Fotos: Mario Zapata / GEC

Familiares de víctimas de feminicidio realizan vigilia por mujeres que ya no están, en el frontis del Palacio de Justicia, en el Cercado de Lima. Fotos: Mario Zapata / GEC

También de Luisa Córdova, quien fue encontrada muerta en la casa de su pareja, José Ccoyllo Ancco, el 24 de octubre del 2015; y de Susana Silguera, beneficiaria de Beca 18 de 23 años que asesinada a golpes en setiembre del 2017 en Chaclacayo.

Familiares de víctimas de feminicidio realizan vigilia por mujeres que ya no están, en el frontis del Palacio de Justicia, en el Cercado de Lima. Fotos: Mario Zapata / GEC

—Líneas de ayuda en caso de violencia contra la mujer—

Solo en los primeros seis meses del año 2019, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerable (MIMP) reportó 84 feminicidios y 204 tentativas. Este ministerio tiene la Línea 100 (marca el 100 desde cualquier teléfono público o celular) para brindar información y consejería a las personas afectadas de abuso o violencia familiar o sexual.​

En tanto, el Ministerio del Interior tiene a disposición de la población la línea de ayuda gratuita 1818, la cual sirve como canal de ayuda para las mujeres que no han recibido una atención especializada en comisarías. La línea opera desde la sede central del citado ministerio y atiende las 24 horas del día, durante todo el año.