Un grupo de vecinos de la cuadra 1 del jirón Gonzalo Pizarro, en Comas, denunciaron que desde hace varias semanas están expuestos al peligro debido a los cables sueltos que hay en la zona. Los más perjudicados son los niños, quienes corren el riesgo de electrocutarse mientras juegan en la calle.

Los moradores indicaron a América Noticias que han solicitado la intervención de las autoridades y empresas involucradas para buscar una solución definitiva, pues este problema dificulta el tránsito peatonal y vehicular. Recalcaron que las compañías de telecomunicaciones aún no han dado una respuesta a sus pedidos.

“Hace dos semanas se han caído y estamos en riesgo de tener accidentes. Los carros no pueden ingresar a esta cuadra. Ya hemos solicitado a varias instituciones y no nos vienen a solucionar nada. [¿Les han respondido?] No nos han respondido, nos dicen que de aquí a 30 días”, dijo una vecina a América Noticias.

MIRA EL VIDEO

Hasta el momento, ninguna empresa se ha pronunciado al respecto. Mientras tanto, los vecinos siguen a la espera de una pronta solución a este acontecimiento que los pone en constante peligro.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.