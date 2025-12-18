Hoy, en el marco del episodio 14 del streaming IRL #PasaenlaCalle, un equipo periodístico de El Comercio acompañará a los bomberos de Lima en un recorrido poco habitual: el ingreso en tiempo real a una de las zonas más extremas y de mayor riesgo de la ciudad.

La transmisión se realizará a bordo de una máquina contra incendios, junto a efectivos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que intentarán avanzar por una zona crítica de Lima. El objetivo es mostrar, sin filtros, los obstáculos que enfrentan durante una emergencia real.

Este ejercicio se desarrolla en un contexto especialmente sensible, marcado por el incremento de riesgos durante las fiestas de fin de año. La cobertura busca evidenciar si los vehículos de emergencia pueden llegar —o no— a tiempo.

Pasa en la Calle es una apuesta digital de El Comercio por el periodismo en vivo y en formato IRL (In Real Life): reportajes sin edición, sin cortes y sin guiones, que muestran Lima tal como es. Una ciudad expuesta, real y sin máscaras, vista desde donde casi nunca se transmite.

La transmisión en vivo será hoy a las 5 p. m. a través de TikTok y YouTube de El Comercio, como parte del streaming IRL Pasa en la Calle