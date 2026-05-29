Sporting Cristal atraviesa días de análisis luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores, aunque manteniendo presencia internacional tras asegurar un lugar en los playoffs de la Copa Sudamericana.

El gerente deportivo del club, Gustavo Zevallos, reconoció que el contexto actual genera preocupación dentro de la institución y aseguró que ya existen evaluaciones internas para corregir el rumbo.

“No es nada cómodo, es un momento delicado, pero lo tomamos con autocrítica y mucho sentido institucional, que es lo principal”, señaló.

Gustavo Zevallos. (Foto: Sporting Cristal)

Cristal hace autocrítica tras los resultados internacionales

Zevallos sostuvo que las expectativas eran mayores al inicio de la temporada y reconoció que los resultados obtenidos estuvieron lejos de lo esperado. “Estamos en una institución que tiene historia y siempre ha competido muy bien en los torneos que ha participado. Estamos en continuas evaluaciones y listos para tomar decisiones una vez que termine esta parte del torneo”, afirmó.

El directivo también resaltó que, pese a la eliminación, mantenerse en torneos internacionales sigue siendo importante. “No es nada fácil el momento que estamos viviendo, uno mira hacia atrás y siempre se crea expectativas, pero lamentablemente los resultados no han sido los mejores. Seguimos en Copa Sudamericana y eso es bueno para el fútbol peruano”.

La dificultad de competir en dos torneos

El gerente rimense insistió en que sostener la exigencia de dos competencias simultáneas genera una carga importante para cualquier plantel. “Es difícil estar en las dos competiciones, pero como siempre he dicho, cuántos quisieran estar en el lugar de Sporting Cristal”.

Además, aseguró que el club mantiene el mismo nivel de importancia para ambos campeonatos. “Nosotros prestamos la misma atención y no le damos prioridad a ninguna en particular, las dos competiciones son importantes para nosotros”.

¿Hernán Barcos llegará a Sporting Cristal?

Uno de los temas que más expectativa genera entre los hinchas celestes es el mercado de pases y la aparición de nombres vinculados al club, entre ellos Hernán Barcos.

Sin embargo, Zevallos evitó confirmar negociaciones concretas. “No solamente el nombre que tú haces referencia, muchos nombres han aparecido, pero el torneo no ha terminado, aún no se ha abierto el libro de pases”, señaló.

Gustavos Zevallos, Gerente de Sporting Cristal, aclaró el momento del equipo celeste: “Todos estamos en evaluación “



🎥:@AxelBelapatio pic.twitter.com/QL57Cf3iVX — Diario El Diez (@eldiezperu) May 29, 2026

El dirigente explicó que actualmente el club prioriza las evaluaciones internas antes de tomar decisiones definitivas: “No es momento para dar nombres. Sí puedo reiterar que todos estamos en evaluaciones”.

Aunque evitó adelantar incorporaciones específicas, el gerente dejó abierta la posibilidad de reforzar el plantel con futbolistas de experiencia internacional.

“Hay jugadores que tienen nivel internacional, que son jugadores que donde han estado siempre han tenido muy buenas participaciones y, por qué no decirlo, son jugadores atractivos”, mencionó Zevallos.

VIDEO RECOMENDADO