Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Gustavo Zevallos admite momento difícil en Cristal y se pronuncia sobre posible fichaje de Hernán Barcos. Foto: Captura de video/ @eldiezperu/ X
Gustavo Zevallos admite momento difícil en Cristal y se pronuncia sobre posible fichaje de Hernán Barcos. Foto: Captura de video/ @eldiezperu/ X
Por Redacción EC

Sporting Cristal atraviesa días de análisis luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores, aunque manteniendo presencia internacional tras asegurar un lugar en los playoffs de la Copa Sudamericana.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.