Desde Sporting Cristal marcaron distancia. El gerente deportivo del club, Gustavo Zevallos, descartó que exista algún acercamiento con Bryan Reyna, dejando en claro que, al menos por ahora, no es una opción concreta para reforzar al cuadro celeste.

“Son jugadores de selección y siempre resultan atractivos, pero actualmente no hay ningún acercamiento con Reyna”, señaló Zevallos en declaraciones a Inka Digital.

El directivo explicó que, si bien el mercado aún no se cierra, hoy la prioridad del club está puesta en el rendimiento del plantel actual. “El fútbol es dinámico y el libro de pases se cierra el 15 de marzo, pero por ahora no hay nada concreto”, agregó.

De otro lado, Zevallos valoró el estreno de Cristal en el campeonato, tras el empate 1-1 ante Deportivo Garcilaso en el Cusco. “El equipo hizo un buen partido, se pudo haber ganado, pero deja una buena sensación para el inicio del campeonato. Hay cosas por mejorar, especialmente en la definición”, indicó.