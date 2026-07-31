Sporting Cristal hizo oficial la salida de Gustavo Zevallos, poniendo fin a su etapa como director de fútbol. El dirigente había asumido el cargo en diciembre de 2024 como parte de una reestructuración institucional del club.

Su salida se da en medio de un contexto deportivo irregular, donde el equipo no logró consolidar un rendimiento sólido en la temporada, situación que generó cuestionamientos internos y externos.

Comunicado oficial: Gustavo Zevallos pic.twitter.com/G2YXDQHOTo — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) August 1, 2026

Decisión en medio de cambios

La decisión forma parte de una serie de movimientos dentro del club, que busca reordenar su proyecto deportivo de cara a lo que resta del año. En los últimos meses, Sporting Cristal ya había atravesado momentos de inestabilidad, incluyendo cambios en el comando técnico y resultados adversos.

Zevallos, durante su gestión, estuvo involucrado en decisiones clave como la planificación del plantel y la elección del cuerpo técnico, en un periodo marcado por altibajos tanto en la Liga 1 como en torneos internacionales.

¿Quién podría reemplazarlo?

Tras su salida, la dirigencia celeste ya trabaja en la búsqueda de un nuevo director de fútbol. Si bien no hay un nombre confirmado de manera oficial, el club evalúa perfiles que puedan liderar una nueva etapa con mayor estabilidad y proyección.

El objetivo será claro: recuperar protagonismo en el torneo local y volver a competir con mayor solidez a nivel internacional.

Un nuevo rumbo para Cristal

Con esta decisión, Sporting Cristal abre una nueva etapa en su estructura deportiva. La salida de Zevallos marca el inicio de cambios que apuntan a mejorar el rendimiento del equipo y reencaminar el proyecto institucional.

Los próximos días serán claves para conocer quién asumirá el cargo y qué rumbo tomará el club en esta nueva fase.