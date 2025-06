Una alerta cibernética sacudió al mundo digital esta semana: más de 16 mil millones de contraseñas habrían sido expuestas en lo que algunos calificaron como la filtración de datos más grande de la historia. Medios internacionales y gobiernos, incluido el peruano, replicaron la advertencia como una amenaza de seguridad sin precedentes. Sin embargo, con el paso de las horas, se conocieron detalles que matizaron la alarma inicial.

La base de datos en cuestión no fue resultado de un nuevo hackeo masivo, sino de una gigantesca recopilación de filtraciones anteriores, según reveló el equipo de investigadores de CyberNews. Se trataría de una biblioteca digital que integra al menos 30 conjuntos de datos, algunos conocidos y otros aún no identificados por las investigaciones previas. Pese a no tratarse de una vulneración reciente, el volumen y organización de esta información representan un riesgo real.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

La publicación original señala que parte de estas credenciales podría pertenecer a usuarios de plataformas como Google, Facebook y Apple. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de estas empresas ha reportado una violación reciente en sus sistemas, lo cual sería obligatorio de confirmarse un ataque de tal magnitud.

El principal peligro ahora es el uso de esta biblioteca para ataques de credential stuffing, una técnica en la que ciberdelincuentes prueban miles de combinaciones de usuarios y contraseñas en diferentes servicios digitales, buscando accesos válidos. La reutilización de contraseñas por parte de los usuarios facilita este tipo de intrusiones automatizadas.

Frente a esta situación, las autoridades y expertos recomiendan no repetir contraseñas en distintos servicios, activar la autenticación en dos pasos y revisar si sus datos han estado comprometidos usando plataformas como Have I Been Pwned. La prevención sigue siendo la mejor defensa ante una amenaza que, aunque no sea nueva, sigue muy vigente.