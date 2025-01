A través de la Resolución N° 074 2024-2025 OM-CR, la Oficialía Mayor del Congreso dispuso la recomposición de la Comisión Ad Hoc que tendrá su cargo la fase de instrucción del proceso administrativo disciplinario contra el exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso Jorge Luis Torres Saravia, acusado de presuntamente encabezar una red de prostitución dentro del Parlamento peruano.

Son Israel Moscaiza Moncada, jefe del Área de Control Político del Departamento de Comisiones, quien asumirá la presidencia. También, Carlos Alberto Pingus Gomes, jefe del Departamento de Abastecimiento y Luis Enrique Lizama Huamaní, jefe del Área de Redacción de Actas, quienes serán los nuevos funcionarios de este caso que salió a la luz tras el asesinato de la trabajadora del Legislativo Andrea Vidal.

Ellos reemplazan a Flor de María Tello, profesional de Oficialía Mayor; Patricia Durán, especialista parlamentaria del Departamento de Comisiones; y Natalia Escudero, profesional de la Dirección General Parlamentaria.

Los anteriores miembros de la comisión indicaron que no contaban con las atribuciones necesarias para avanzar con la investigación.

Presunta red de prostitución en el Congreso

Jorge Torres Saravia, ex jefe de la Oficina Legal y Constitucional, fue destituido de su cargo por disposición del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, tras un reportaje periodístico que lo vinculó con esta presunta red de prostitución.

Vicky Navarro, extrabajadora de Jorge Torres Saravia, se presentó ante el Congreso. Foto: captura Canal N

Además, otro escándalo se suma a Saravia. La ex trabajadora del gobierno regional de La Libertad, Vicky Navarro, lo denunció por abuso sexual. Ella contó lo que pasó antes y después de la agresión sexual ocurrida durante un viaje de campaña para Luis Valdez.

“Yo gritaba auxilio, pero nadie me escuchaba. Llegué hasta la manija de la puerta y no me levanté hasta el día siguiente. Yo estaba con el pantalón abajo y él en ropa interior. Le pregunté qué había pasado porque no recordaba y me dijo que nada”, señaló la mujer ante el Congreso.