La familia de Juan Daniel Estévez, de 26 años, lo busca desesperadamente ya que lo han reporta desaparecido el 18 noviembre en Cañete, zona al sur de Lima donde trabajaba como cocinero desde el mes de marzo en el restaurante campestre Campitos.

Beatriz Reyes, madre del desaparecido, indicó que al comunicarse con el dueño del negocio, identificado como Walter Campos, este le indicó que la habitación donde dormía su hijo estaba desordenada. Además, faltaba la suma de 21 mil soles.

Buenos Días Perú precisó que, según la madre, la denuncia por hurto fue presentada por el hijo del empleador pero cuatro días después, generando sospechas en la familia de Juan Daniel. Asimismo, señaló que su hijo sentía mucha presión en el lugar donde laboraba y ya tenía pensado dejarlo.

La mujer reconoció que en el pasado su hijo había desaparecido, pero siempre mantenía comunicación. Foto: Buenos Días Perú

“El señor Campos dijo que mi hijo había robado el dinero. Vino el día martes 19 a las 3 de la mañana diciendo que tenía la localización por GPS de mi hijo, que supuestamente mi hijo estaba en San Juan de Lurigancho. Entonces yo le ayudé a buscar por San Juan de Lurigancho a mi hijo y horas después para que la Policía me ayude tuve que poner la denuncia por desaparición, ya que el señor en ningún momento puso su denuncia por hurto”, declaró.

Cabe señalar que Juan Daniel sufre de ludopatía, un problema que, según la progenitora, había afectado su vida en el pasado, sin embargo, venía siendo tratado con especialistas.

Beatriz Reyes señaló que las autoridades no han actuado con la rapidez necesaria y que “sola ha buscado a su hijo”. “No lo he ido a buscar a hospitales, porque supuestamente está aquí en Lima en San Juan de Lurigancho. Pero, no sé si mi hijo ha estado allí o es alguien que ha estado despistando”.

La madre de Juan Daniel exige a las autoridades mayor celeridad en la búsqueda pues, detalló, la revisión de cámaras de seguridad y la toma de huellas, se han postergado. El caso está ahora en manos de las autoridades de Cañete, quienes deberán determinar las circunstancias de la desaparición del joven y la presunta relación con el robo.