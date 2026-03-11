Este miércoles, en una ceremonia protocolar realizada en el Palacio de Gobierno, el presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento al médico cirujano Juan Carlos Velasco Guerrero como nuevo ministro de Salud, en reemplazo de Luis Quiroz Avilés.

Se desempeñó como jefe del Instituto Nacional de Salud (INS) y ocupó el cargo de superintendente de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud). Asimismo, cuenta con experiencia en la dirección hospitalaria, habiendo liderado el Hospital Nacional Arzobispo Loayza y el Hospital Emergencia Ate Vitarte.

CONOCE MÁS: Luis Quiroz es ratificado como ministro de Salud en el gobierno de José María Balcázar

Velasco Guerrero fue designado tras la renuncia de Quiroz, quien ocupó el cargo hasta el martes. Aunque Denisse Miralles, titular de la PCM, había dicho horas antes que no se esperaban cambios inmediatos, el Ejecutivo aceptó finalmente la dimisión del exministro, quien la presentó por motivos personales.

Juan Carlos Velasco Guerrero cuenta con una amplia trayectoria en la gestión pública y el sector sanitario. Es médico cirujano con especialidad en Medicina Interna, posee una maestría en Administración de Servicios de Salud y un doctorado en Salud Pública.

MÁS INFORMACIÓN: Ministerio de Salud fortalece múltiples acciones para la prevención y control del dengue

El nuevo titular de Salud también ha sido director general del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, director médico del Hospital Emergencia Ate Vitarte y director ejecutivo del Programa Nacional Contigo (Midis).

Asimismo, ha ocupado diversas direcciones generales dentro del Ministerio de Salud (Minsa), incluyendo la Dirección de Salud V - Lima Ciudad y la Oficina General de Defensa Nacional – Emergencia y Desastres.

VIDEO RECOMENDADO: