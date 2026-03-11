Resumen

El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Juan Carlos Velasco Guerrero como nuevo ministro de Salud | Foto: Presidencia
/ BRAIAN REYNA
Por Redacción EC

Este miércoles, en una ceremonia protocolar realizada en el Palacio de Gobierno, el presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento al médico cirujano Juan Carlos Velasco Guerrero como nuevo ministro de Salud, en reemplazo de Luis Quiroz Avilés.

