Ministerio de Salud fortalece múltiples acciones para la prevención y control del dengue

En la finalidad de cuidar y salvaguardar la salud de la población frente a la enfermedad del dengue, el Ministerio de Salud (Minsa), emitió a inicio de año la Alerta Epidemiológica preventiva y presentó el Plan de Prevención y Control del Dengue 2026, bajo un presupuesto inicial de S/ 86 255 487.

Ambos documentos tienen como objetivo intensificar las acciones de prevención y control del zancudo transmisor de la enfermedad, además de reforzar los servicios de salud y la vigilancia epidemiológica. A lo que se suma las acciones de control vectorial en las viviendas, entre otros.

Una línea estratégica es evitar la reproducción del zancudo, para lo cual se realiza sesiones educativas sobre el uso de la ficha de autoevaluación “10 minutos contra el dengue”; correcto lavado, escobillado y tapado de recipientes donde se almacena agua; identificación y eliminación de criaderos de zancudos; estrategia ‘Cole seguro, sin dengue y sin zancudo’, capacitación a escolares y docentes y la articulación con los diferentes gobiernos provinciales y distritales para hacer frente a los diferentes determinantes sociales e incorporación al programa presupuestal 0017.

Asimismo, se fortalecen las acciones de control larvario que consiste en el tratamiento de recipientes donde las familias almacenan agua. Durante la visita domiciliaria, el inspector aplica el larvicida que elimina las larvas del zancudo, mientras que la nebulización es la aplicación del insecticida con máquinas termonebulizadoras, que tiene como finalidad acabar el zancudo en su etapa de vuelo.

Diagnóstico oportuno

Para realizar un diagnóstico oportuno, el sector a través del Instituto Nacional de Salud (INS) cuenta con una red nacional superior a los 49 laboratorios, así como de profesionales altamente capacitados. El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos realiza la compra centralizada de los kits de diagnóstico de dengue para los laboratorios de salud pública del país, manteniendo así el abastecimiento de los insumos a nivel nacional.

Fortalecimiento de equipos técnicos

El Minsa inició el despliegue de equipos técnicos para fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica, control vectorial, comunicaciones, presupuesto, prevención comunitaria y respuesta ante brotes del zancudo transmisor de la enfermedad.

Hasta la fecha se han realizado 16 asistencias técnicas presenciales en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Amazonas, San Martín, Loreto, Ucayali, Junín, Huánuco, Lima Metropolitana (Diris Lima Norte, Centro, Sur y Este) y Callao. Además, de manera virtual a las regiones: Cusco y Ayacucho.

Conoce la enfermedad

El dengue se transmite a través de la picadura del zancudo Aedes aegypti. Los síntomas más frecuentes son: fiebre alta; dolor detrás de los ojos, cabeza, muscular y articular; además, se presentan erupciones en la piel. Mientras que los signos de alarma incluyen dolor abdominal intenso y persistente, vómitos continuos, sangrado, somnolencia, irritabilidad y decaimiento general.

Ante la presencia de los síntomas o signos de alarma, el Minsa recomienda no automedicarse, mantenerse bien hidratado y acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano, ya que la atención oportuna permite una recuperación adecuada y evita complicaciones.

Información y orientación

Para resolver dudas sobre el dengue, el Minsa pone a disposición de la ciudadanía el servicio gratuito de información y orientación a través de la Línea 113. También se puede acceder a este servicio mediante los aplicativos WhatsApp o Telegram a los números 952 842 623 y 955 557 000, así como a través del correo institucional infosalud@minsa.gob.pe

Con esta acción, el Minsa reafirma su compromiso en mantener informada a la ciudadanía y fortalece la promoción de prácticas preventivas que permitan velar y salvaguardar la salud de cada peruano.

