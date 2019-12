El 7 de febrero del 2012, dos años y siete meses después del asesinato de la cantante folclórica Alicia Delgado, la Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima sentenció a 30 años de prisión a la también cantante Abencia Meza y a Pedro Mamanchura por ser autores intelectual y material, respectivamente, del crimen.

Según la sentencia, quedó probado que Mamanchura Antúnez no asesinó a Delgado Hilario por motivos propios sino que lo hizo por instigación de Abencia Meza. Se concluyó también que los motivos del crimen fueron los celos de Meza hacia Delgado, quien fue su pareja, y temores de que esta evidenciara públicamente su conducta. Según declaraciones de varios testigos, en más de una ocasión, Meza había amenazado de muerte a Delgado si esta terminaba la relación.

Tras un largo proceso, que incluyó la libertad temporal de Abencia Meza y la presentación de apelaciones y otros recursos, en abril de este año, el Tribunal Constitucional declaró nula la resolución judicial de la Corte Suprema que confirmaba la condena de 30 años de cárcel contra la cantante folclórica.

Esta mañana, los miembros de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, en una audiencia para evaluar el recurso de nulidad, escucharon a los abogados de ambas partes y de la propia Abencia Meza, quien a través videoconferencia, reiteró la posición que mantuvo a lo largo de todo el proceso: negar el delito que se le imputa y por el cual está sentenciada.

Desde el Penal de Lurigancho, a donde fue trasladada desde el Penal de Santa Mónica, la cantante declaró su inocencia y sostuvo que las acusaciones de Pedro Mamanchura probablemente fueron motivadas porque ella lo despidió de su trabajo.

El abogado de Meza Luna, Humberto Abanto, señaló que la sentencia dictada contra su defendida, transgrede los principios de presunción de inocencia y la debida motivación de las resoluciones judiciales. Asimismo, sostuvo que la referida condena está basada en siete testimonios de personas que no fueron testigos directos de los hechos que acabaron con la vida de Delgado Hilario.

“El principal testimonio del autor directo del homicidio Pedro Mamanchura, durante el proceso, contiene una serie de contradicciones”, agregó.

Por su parte, el abogado de Alicia Delgado, Carlos Villanueva Rodríguez, pidió a los miembros del tribunal emitir un pronunciamiento de “no haber nulidad”, es decir, confirmar la condena de 30 años.

Tras el debate, los integrantes del tribunal Jorge Castañeda Espinoza (presidente), Uriel Balladares Aparicio, Susana Castañeda Otsu, Iván Sequeiros Vargas e Iris Pacheco Huancas, formularon preguntas y pidieron precisiones a los abogados de las dos partes.

Finalmente, el colegiado supremo dejó al voto el recurso de nulidad presentado por la defensa de la cantante Abencia Meza. De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, la sala tiene un plazo de hasta 30 días para emitir la resolución correspondiente.

– Los escenarios–

Romy Chang, abogada penalista, explica que son tres los escenarios a los que se podría llegar tras la evaluación del recurso de nulidad.

El primero es que la sala suprema confirme la sentencia de 30 años, de los cuales Abencia Meza cumplió cerca de 10 años. La otra posibilidad es que el colegiado confirme la sentencia pero disminuya la pena. El último escenario es que se declare fundado el recurso de nulidad y con eso se ordene a la primera instancia que vuelva a pronunciarse conforme a lo que dictamine la Corte Suprema, es decir si encontró errores o pide que se inicie un nuevo juicio.

“En este tercer escenario ella tendría que seguir el proceso en libertad. Pero mientras el juicio continúa también es posible que la vuelvan a condenar. Todo queda en manos de la Corte Suprema”.

La especialista añadió que si bien la Corte Suprema es la última instancia, la sentenciada podría volver a recurrir, una vez más, al Tribunal Constitucional, si no está conforme con la decisión que se conocerá en un plazo máximo de 30 días.

“Tiene esa posibilidad, el caso solo terminaría cuando el Tribunal Constitucional le declare infundado el habeas corpus. Eventualmente podría acudir a Corte Interamericana de Derechos Humanos y demandar al Estado Peruano”, precisó.

– Beneficios penitenciarios–

Durante la audiencia, el abogado de Abencia Meza, afirmó que si ella aceptaba ser autora del delito, algo que no ocurrió durante todo el proceso, podría acogerse al beneficio penitenciario de reducción de pena y en este momento ya estaría en libertad. No obstante, la penalista Romy Chang aclara cualquier sentenciado puede acogerse a beneficios, independientemente de si aceptó o no su delito.

“Un sentenciado solo puede acogerse a un beneficio penitenciario cuando su condena está confirmada, y no en proceso de apelación como es este caso”, indicó la abogada.

Según explica el abogado penalista Mario Amoretti, una vez confirmada su sentencia, Abencia Meza podría salir en libertad condicional o libertad vigilada cuando cumplan un tercio de la pena (10 años de cárcel).

“Si podría salir pero tiene que iniciar un trámite que también toma varios meses. Ya depende del juzgado que vio el asunto, previa evaluación del informe jurídico y de una comisión especial del INPE”, añadió.

Para que la libertad condicional proceda un juez deberá considerar las circunstancias y formas del delito, que en este caso se ejecutó con ferocidad, crueldad y alevosía, de acuerdo con la sentencia. Este hecho podría ser determinante para que se niegue ese beneficio penitenciario.

Amoretti recordó que desde el 2016 no pueden acogerse a beneficios penitenciarios quienes cometieron delitos como homicidio calificado y secuestro. El asesinato de Alicia Delgado ocurrió el 25 de junio del 2009.