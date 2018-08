Caso ‘Caracol’: ex funcionarios del INPE apelan sentencia de 13 años y 4 meses

Los cuatros ex funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que fueron sentenciados a 13 años y 4 meses de prisión debido a que, en el 2014, facilitaron la excarcelación de Gerson Gálvez Calle ‘Caracol’ apelaron ayer el fallo del Juzgado Unipersonal del Callao. Se les impuso la pena por el delito contra la administración pública, en la modalidad de patrocinio ilegal.

Gálvez estuvo preso desde el 2003 en el penal Sarita Colonia por intento de homicidio y robo agravado. Su condena iba hasta el 2018, pero lo dejaron salir cuatro años antes, debido a una solicitud que presentó para quedar libre y que, según el fallo judicial, fue agilizada de manera irregular por Julio Magán Zevallos, ex presidente del INPE.

El delincuente fue liberado pese a que, desde su celda, vía celular, extorsionaba y disponía el envío de cocaína, según constató el Ministerio Público mediante escuchas telefónicas.

Los otros funcionarios implicados son Luis Flores, ex director de seguridad penitenciaria del INPE; Álvaro Obregón, ex director del penal; y Cristian Benavides, ex subdirector de registro penitenciario. Mientras una Sala Superior del Callao resuelve si ratifica o no la condena, los sentenciados permanecerán en libertad.

Luis Flores dijo a El Comercio que Magán le ordenó vigilar la liberación de ‘Caracol’. Indicó que no se opuso a esta disposición debido a que era una orden de su superior. “Qué podía hacer. Supuestamente todo estaba en regla”, señaló.

Días atrás, Magán negó haber cometido delitos: “No existe ninguna prueba para decir que he favorecido para su libertad [de ‘Caracol’]”.