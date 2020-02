Entre abril y julio del 2018, el exsubgerente de Contabilidad y Finanzas de la Municipalidad de Miraflores, Fernando Montoya Bardales, transfirió irregularmente más de S/ 294,500 de la cuenta de dicho distrito a su cuenta bancaria personal, así lo denunció un reportaje de Punto Final.

Montoya aprovechó su puesto en la comuna distrital, pues era el responsable del manejo de las cuentas bancarias, y a que tenía las contraseñas digitales para realizar en total siete transferencias bancarias.

Una vez que la comuna advirtió de la apropiación irregular del dinero, abrió una investigación contra Montoya Bardales y lo destituyó del cargo. Además lo inhabilitó para ejercer un cargo en el distrito por cinco años.

Trabajadores ediles advirtieron sobre las transferencias digitales que realizó Montoya. Según el reportaje, Yorlina Baylón, giradora de pagos y cheques en la comuna miraflorina, explicó el funcionario manifestaba que las operaciones se realizaban por “orden superior”.

“El señor Montoya quería realizar una transferencia a su cuenta personal por S/. 19,000, pero como esa operación no tenía sustento, me dio miedo y no quise realizarla, ante lo cual el señor Montoya me manifestó que se debía realizar esta operación por orden superior, ante mi negativa, me solicitó mi token”, dijo la trabajadora.

Otro funcionario, Hans Gutiérrez Guerrero, también recalcó una situación similar. “No lo denuncié porque él era mi jefe inmediato. Sin embargo, cuando regresé de mis vacaciones, me enteré que había realizados otras operaciones similares”, anunció en el citado medio.

En la investigación realizada por la comuna miraflorina en el 2018, Montoya aceptó haber realizado las transferencias y manifestó que trabajó sin la participación de otras personas. El documento señala que realizó una devolución parcial de S/ 100 mil.

– Otros implicados –

El actual alcalde de Miraflores, Luis Molina, aseguró que han ampliado la investigación e incluirán a Sofía Eva Ríos Rosales, gerente de Administración y Finanzas de la comuna en la anterior administración.

El burgomaestre señaló que existe la evidencia que tanto Ríos Rosales y Montoya Bardales firmaron conjuntamente un cheque por S/ 34,400 que fue cobrado por este último. El dinero estaba destinado a pagar una deuda del 2010 al proveedor Inversiones Palomino.

Ríos Rosales, quien ahora labora en la Autoridad de Transporte para Lima y Callao (ATU), evitó dar declaraciones sobre el tema a la prensa. En el caso de Montoya, la Procuraduría señaló que se encuentra como no habido. Ellos serían denunciados por el delito de peculado.

– En Lima –

Cuando Jorge Muñoz asumió la alcaldía de Lima en enero del 2019, designó a Ríos Rosales como exgerente de Administración y Finanzas –el mismo cargo que desempeñó en Miraflores– de la comuna metropolitana.

La Municipalidad de Lima envió un comunicado en el cual señalan que la Procurauría de Miraflores no recibió ningún documento que vincule a Ríos en los hechos cometidos por Montoya.

“En vista, que la señora Ríos Rosales no contaba al momento de su ingreso a la Municipalidad de Lima con ninguna acusación formal notificada fue contratada como gerente de Administración y Finanzas, cargo que ejerció hasta abril de 2019″, explican en el documento.