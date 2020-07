Ayer por la noche, la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ) garantizaron la continuidad del funcionamiento del Metropolitano durante el período de cuarentena focalizada tras llegar a un acuerdo con las empresas operadoras de la concesión. El anuncio evitó la paralización del servicio que estaba prevista para hoy debido a la falta de sostenibilidad financiera por la pandemia del COVID-19 .

En la reunión estuvieron presentes la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva; el alcalde de Lima, Jorge Muñoz; y José Luis Díaz, representante de los consorcios que integran el Metropolitano. Ellos explicaron la línea de trabajo y compromisos adoptados que se seguirán en los próximos días respecto a este tema. ¿Qué medidas acordaron?

No habrá aumento de pasajes

Alva señaló que el Ejecutivo subsidiará una tarifa que corresponderá al contexto del COVID-19, la cual se definirá en los próximos días. La ministra explicó que la reducción del aforo (medida necesaria para evitar los contagios) determina la variación en los costos de operación, así como de la tarifa final a cobrar. Pese a este escenario, los ciudadanos seguirán pagando la tarifa habitual del servicio dado que el Estado cubrirá el monto diferencial.

“En la medida que ya tenemos esta ruta de solución había dos objetivos claros: que no haya incremento de tarifas y que no haya interrupción del servicio (...) Lo más importante es decirle a los ciudadanos que no va a cambiar lo que ellos van a pagar, el diferencial es un trabajo técnico que no podemos adelantar”, señaló la ministra.

El monto del subsidio se determinará de forma técnica y estará incluido en un Decreto de Urgencia que será presentado y aprobado al interior del gabinete ministerial. “La meta es ponerlo en sesión de Consejo de Ministros la próxima semana”, anunció Alva.





Aplicarán cláusula

Si bien la primera parte de la solución establece condiciones de subsidio a futuro, la Municipalidad de Lima tendrá la responsabilidad de compensar a los concesionarios por los sobrecostos originados en los meses anteriores, especialmente en junio y julio. Esto se realizará siguiendo lo establecido en el contrato, y priorizando los recursos de la comuna.

“Haciendo uso de una cláusula del contrato que es la 8.2, buscaremos una solución desde la propia municipalidad. Ahí veremos como podemos hacer uso de esta cláusula y generar una compensación por lo que ya se devengó”, señaló Muñoz.

La medida fue respaldada por Díaz, quien señaló que “se vio luz al final del túnel; pero hay que ejecutar y viabilizar algunos mecanismos para que esto no quede en el acuerdo, sino que se lleve a la práctica”. Al igual que el monto del subsidio, aún no se ha calculado la cantidad que la Municipalidad de Lima deberá abonar a las empresas por las pérdidas operativas.





Tema pendiente

Muñoz adelantó que hoy sostendrá una reunión con los representantes de los corredores complementarios para asegurar la continuidad del servicio. Si bien dichas empresas aún no han anunciado una paralización de sus labores, exigen una compensación por las pérdidas económicas generadas por la pandemia.

“[Ellos] van a ir a la municipalidad para buscar algunos otros planteamientos que también se han venido discutiendo, pero falta unos detalles que se verá el día de mañana [hoy] para buscar una solución siempre pensando en los ciudadanos”, precisa Muñoz.





