Un contingente de aproximadamente 5.000 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) garantizará la seguridad y el orden público durante la misa de despedida del papa León XIV del Perú, que se realizará este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Santiago de Surco.

El despliegue policial permitirá mantener el orden público, controlar los accesos y proteger la integridad de los asistentes a esta importante celebración religiosa.

Foto: Mininter

De acuerdo con el plan de operaciones aprobado por el comando policial, los efectivos de la División de Servicios Especiales (USE) trabajarán en dos turnos, debido a la extensión de la jornada.

Turnos y horarios

El primer grupo, integrado por aproximadamente 2000 policías, iniciará sus servicios a las 20:00 horas del domingo 15 de noviembre, antes de la apertura de puertas, prevista para las 22:00 horas.

El segundo turno estará conformado por alrededor de 3000 efectivos durante el día central del evento.

El jefe de la División de Servicios Especiales, coronel PNP Juan Carlos Valle Torres, informó que el personal tendrá puestos y responsabilidades específicas, con una distribución estratégica desde la puerta 1 hasta la 17, a excepción de la puerta 5, que permanecerá cerrada e inhabilitada.

Misa del papa León XIV en Las Palmas: conoce qué objetos están permitidos y cuáles no podrás ingresar. (Foto: PNP)

Control de accesos en Surco

Asimismo, se instalarán filtros de control previos a los accesos para ordenar el ingreso de los asistentes y verificar sus entradas.La cobertura policial al interior de la Base Aérea Las Palmas comprenderá también los 37 bloques habilitados para el público general y la zona de invitados, donde se han instalado 32 000 sillas.

Además, los agentes resguardarán el recorrido de aproximadamente 3000 metros que realizará el Santo Padre dentro del recinto, garantizando la seguridad a lo largo de todo el trayecto.

Para facilitar la supervisión y el desplazamiento de los oficiales responsables del control operativo, se contará con cuatrimotos y scooters policiales.

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Asimismo, 24 vehículos motorizados integrarán el dispositivo de escolta del pontífice.Cabe recordar que, según el plan general de operaciones, se ha dispuesto el despliegue de 22 464 policías en Lima y Callao, de los cuales 18 264 pertenecen a la Región Policial Lima.

A este contingente se suman cerca de 2000 efectivos de la Policía de Tránsito, quienes estarán a cargo de la seguridad vial, las rutas, los cortes y desvíos vehiculares para facilitar el desplazamiento de los asistentes y del cortejo papal.

La Policía Nacional fortalece las acciones de prevención y control para garantizar una jornada segura, ordenada y sin contratiempos, a los más de 1 200 000 fieles acompañarán al papa León XIV en la Misa de despedida del Perú.

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