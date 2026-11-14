Foto: Mininter
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Por Redacción EC

Un contingente de aproximadamente 5.000 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) garantizará la seguridad y el orden público durante la misa de despedida del papa León XIV del Perú, que se realizará este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Santiago de Surco.

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