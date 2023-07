Un hombre recibió dos impactos de bala mientras regresaba de una fiesta a su casa. El hecho ocurrió en el pasaje Sánchez Cerro, altura kilómetro 8 de la carretera central en Ate.

La víctima responde al nombre de Eduardo Sánchez Rodríguez, quien se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a que una bala quedó en su tórax.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron al hombre caminando mientras hablaba por teléfono, minutos después se observa a un sujeto a bordo de una motocicleta acercándose a Eduardo para dispararle cuatro veces.

Tras lo sucedido, la familia del agraviado indicó ante ‘América Noticias que Sánchez Rodríguez no tiene enemigos y no recibió amenazas o extorsiones, por lo que no saben qué sucedió realmente.

mira el video Hombre queda grave tras recibir seis disparos

“No tenemos una principal sospecha. No sé por qué motivo puede ser. Yo solamente pido a la Policía que haga su investigación correspondiente”, dijo el hermano de Eduardo.