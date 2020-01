Una mujer fue hallada sin vida en una habitación de un hostal ubicado frente al parque Túpac Amaru en el distrito de Chorrillos. De acuerdo con ATV+, la víctima fue identificada como Mayra Melani Quispe Espinoza de 20 años. Ella habría recibido un disparo en la cabeza.

Una trabajadora del hostal Villa contó a los agentes de la Policía Nacional que la víctima ingresó la madrugada del viernes con un hombre, que aún no es identificado. Relató que alrededor de las 8:30 a.m., escuchó el sonido de un disparo y se acercó a la habitación del segundo nivel.

El hombre que le atendió le explicó que nada había pasado. Sin embargo, luego el presunto autor del crimen habría abandonado del hostal saltando del segundo piso. Tras tomar un mototaxi fugó con rumbo desconocido, señaló el referido medio.

“Ayer hemos almorzado. Todo tranquilo. Le dije ‘ya me voy hijita. Si me pongo mal te aviso para que me compres mis pastillas’. En la mañana la llamé y no me contestaba”, contó la madre de Mayra Quispe.

La investigación está a cargo de la comisaría Mateo Pumacachua de Chorrillos que inició las acciones para dar con la ubicación del presunto autor del crimen. Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) informó que personal del sector brinda apoyo legal y piscológico a los familiares de la víctima.