Una mujer denunció que esta madrugada su expareja intentó matarla atacándola con un arma blanca provocándole cortes en el cuello, rostro y brazos. El hecho ocurrió en una vivienda situada en el distrito del Rímac.

De acuerdo con 90 Matinal, el agresor fue identificado como Luis Alberto Ayacho Meléndez de 35 años, quien no cumplió con la orden de alejamiento dispuesta por la Policía Nacional. Además, alquiló una habitación en el segundo piso de una casa donde también reside la víctima, refirió el informe periodístico.

► Villa El Salvador: Policía busca a sujeto acusado de acuchillar a su expareja embarazada | VIDEO

► Independencia: detienen a hombre acusado de provocar incendio en vivienda de su pareja | VIDEO

“Me lleva hasta donde está su cuarto que es totalmente oscuro y me mete la cuchilla. Me tapó la boca para que no gritara”, contó la agraviada, quien prefirió el anonimato. Luego del ataque, Ayacho Meléndez huyó del inmueble. En ese momento, la hija de 9 años de la víctima fue en busca de ayuda para su madre.

Luis Ayacho Meléndez figuró como requisitoriado en el año 2012 y 2014 por el delito de microcomercialización de drogas, refirió el matinal. También reporta antecedentes por robo agravado y tiene más de diez denuncias por agresión en agravio de su expareja.

Agentes de la comisaría del Rímac acudieron hasta el predio para tomar las declaraciones de la víctima. Ahora Luis Alberto Ayacho Meléndez es buscado por las autoridades.

Esta mañana, personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (Samu) del Ministerio de Salud llegó hasta la vivienda para trasladar a la mujer a un hospital y pueda recibir atención médica.

Mujer fue acuchillada por su expareja dentro de vivienda en el Rímac. (Video: Latina)